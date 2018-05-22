交通违法得在朋友圈检讨 榆林交警出新招

西部网榆林讯（记者 李明） 近日，榆林交警二大队针对交通违法行为屡禁不止现象放出“新招”——编发朋友圈曝光自己的不文明行为，还须“集满20个赞”。交警部门希望通过此举能让更多的人遵守交通法规。

据了解，不文明行为在“朋友圈检讨集赞”，是当地交管部门在治理交通违法行为所采用的“教育新招”三步走之一。此外两招分别是，观看30分钟交通安全警示教育片和抄写“交通安全保证书”。

今年以来，榆林交警二大队在城区长城路与榆阳路十字处设置了文明交通安全劝导学习点，同时成立劝导小组，对行人不按指示信号灯过马路，电动两轮车逆向行驶、截头猛拐、闯红灯、闯越停车线等各种非机动车的不文明行为，开展现场交通安全教育。

面对这样屡禁不止的交通违法行为，榆林交警二大队想出“怪招”，利用新传播手段，想以点带面让更多的人遵守交通法规。

据民警介绍，5月21日，已有行人在朋友圈编发“检讨”消息进行集赞，“没等绿灯亮了就走过斑马线，实在不应该……希望各位亲朋好友一定要遵守交通规则，拜托大家帮忙扩散，集20赞教育放行”。

据该大队相关负责人介绍，希望通过处罚与教育相结合方式，起到教育一人，影响一片的作用，让更多的人遵守交通法规。

编辑： 王瑜