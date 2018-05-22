西安发布“创业英雄帖”：一座希望之城不能没有创业英雄！

西部网讯 5月22日下午，2018西安国际创业大会在曲江国际会议中心拉开帷幕。在开幕式上，西安市常务副市长吕健发布“西安·创业英雄帖”。
“长安新颜汇侠客，华山论剑邀英雄！”，吕健表示，一座希望之城不能没有创业英雄！一群怀揣梦想的创业英雄也离不开充满活力的城市！西安热诚欢迎各路各领域的创业英雄，走进西安、拥抱西安、圆梦西安！
“西安·创业英雄帖”原文如下：
西安•创业英雄帖
各位领导、各位企业家朋友，各位创业者，同志们，朋友们：
大家下午好！
在这万物并秀、生机勃发的初夏五月，非常高兴与大家相聚在美丽的古城西安，在此，我代表市委、市政府，向全球英才发出创业英雄帖。
今天的大西安，正处在“一带一路”、国家中心城市建设等多重机遇叠加的黄金期；正处在“聚焦三六九，振兴大西安”加速追赶超越的奋进期；正处在全城创新、全民创业的井喷爆发期，西安已成为全球瞩目的创新热土和创业福地。
在市委、市政府的坚强领导下，我们凝聚共识，团结一致，以“三大革命”破题，重塑城市形象；以国际人才峰会、西商大会、全球硬科技创新大会等系列重大活动，点燃古都创新热情；以“三大新政”广揽各界英才，围绕“5552”众创载体成长格局，已建成500家众创载体，总面积达1600万平方米，入孵企业团队15000余家，创业人数达25万人，累计市场主体已达113.68万户，截止今天凌晨，今年新落户42.6万人，平均每天有近3000人成为“新西安人”，大西安的“西引力”已越来越强，“创业西安”的城市品牌已越来越亮。
各位创业者：
长安新颜汇侠客，华山论剑邀英雄！
今天的大西安，比以往任何时候，更加需要创业英雄、渴望创业英才，只有各路创业英雄竞相加盟“大西安”、扎根“大西安”，才能助推大西安驶入“追赶超越”的快车道。
今天的大西安，比以往任何时候，更有信心引来创业英豪、留住各路精英，为广大创业者提供创业干事的大舞台、大平台；
今天的大西安，比以往任何时候，更加重视“大众创业、万众创新”，并将以更大力度、更实举措，尽心竭力为各类创业英雄提供更加完善的政策环境、更加宽松的创业环境，当好“金牌店小二”，提供“五星级服务”。
一座希望之城不能没有创业英雄！一群怀揣梦想的创业英雄也离不开充满活力的城市！
最后，我代表西安市委、市政府和1200万古城人民，热诚欢迎、诚挚邀请告别校园的“新青年”、踌躇满志的“海归派”、厚积薄发的“科技人”和久战江湖的“实业家”以及各路各领域的创业英雄，走进西安、拥抱西安、圆梦西安，西安的大门永远为你们敞开，让我们携手合作、同心同向、共同续写大西安“追赶超越”的新篇章!
谢谢大家！
编辑： 刘振华
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