中小企业信用信息服务平台今日在西安上线

西部网讯（记者 鄢山宇 刘望 赵昊）5月22日下午，2018西安国际创业大会在曲江国际会议中心拉开帷幕。在开幕式上，中国中小企业信用信息服务平台正式上线。
中国中小企业信用信息服务平台是由中国中小企业协会发起，国内信用服务龙头企业———西部资信承建运营的国家中小企业公共服务示范平台。平台以“数据+模型”为核心，以在线信用综合服务为特色，以支持中小微企业公共服务和融资服务为目标，以合作共享，交流开放为理念，创新发展满足中小微企业需求，符合中国国情的中小微企业新型信用评价体系，建成立足西安，服务全国，辐射“一带一路”的中小微企业信用信息共享服务网络。
中小企业信用信息服务平台于2018年1月落地西安，该平台秉持“信用科技驱动普惠金融”的先进理念，通过大数据、区块链、人工智能为代表的金融科技改变信用表达、测量维度和评估手段，推动普惠金融广泛覆盖，有效助力中国信用体系和金融生态建设。
中小企业信用信息服务平台的上线，象征着信用科技和普惠金融的融合发展已经迈出一大步，未来，中小企业信用信息服务平台将走出一条以定义中小企业数据价值，发现信用财富，释放中小企业发展新红利为愿景，运用信用工具创新人才、科技、金融等先进生产要素分配、融合和流通机制，提升中小企业公共服务、融资服务的效能，打造以信用促资源整合、以资源促跨越发展的中小企业发展新路径。
编辑： 刘振华
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