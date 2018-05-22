长安大学在职MPA复试作弊已查处 省长刘国中答复3条网民留言

西部网讯 5月22日，陕西省政府办公厅公布了陕西省省长刘国中答复网民的3条留言。

一、长安大学（在职研究生）MPA复试考场作弊

留言原文：

尊敬的省长您好，2018年长安大学（在职研究生）MPA（公共管理专业）复试，于3月22日上午8:30-11:30举行西方管理思想史笔试，考场为本部B202教室，教室前方有两个监控，后方有一个监控，考试期间，有学生用手机作弊。一是监考老师开考前没有核对身份证、准考证、座位号、以及与本人是否相符等信息。二是监考老师全程玩手机。三是本人邻桌-右边、后边、以及右后方三人都在作弊，右后方座位号为男性，实际为女生替考。这只是我身边仅有的几个就已经全部作弊，请相关部门查处。

回复意见：

网友你好，你反映的问题已经省教育厅核查。

经调阅考场完整视频录像、考场记录单并与相关人员谈话后核实：监考教师在开考前核对了考生身份并要求签到；考试期间有3名考生存在作弊行为，2名监考教师有看手机行为，未发现女生替考情况。根据相关规定，长安大学宣布3名作弊考生本次考试成绩无效，并取消其复试资格；对2名监考教师在学院大会上进行通报批评，并按相关规定作出严肃处理。

二、西安紫苹果丰庆路店霸王条款欺骗顾客

留言原文：

省长，您好！西安紫苹果丰庆路店，使用不正当的手段宣传，通过诱导方式让顾客签订不完善而且漏洞百出的霸王条款。我们5套房，最后的成交价是20万，付了全款的20%，就是4万。找他们去谈，等设计师等了3个多小时，来了给我们细讲，后续增项太多，增费太多，我们要求退还订金终止合同。

回复意见：

网友你好，你反映的问题已经西安市政府核查。

经协调，西安紫苹果装饰工程公司丰庆路店已如数退还你4万元定金，并终止装修合同。

三、交了合疗费为啥查不到合疗信息？

留言原文：

尊敬的领导您好，城固县二里镇黄岗村二组代志英于2017年10月2日入院，在2018年3月7日办理结算费用时，合疗系统中查无此人，那我2018年交纳的合疗钱去了哪里？

回复意见：

网友你好，你反映的问题已经汉中市政府核查。

2018年3月7日，因合疗系统处于录入、修改参合人员信息过程中，导致你反映的情况发生。现系统录入工作已完成，可正常办理报销手续。

扫描二维码进行留言

编辑： 沈晓芳