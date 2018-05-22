长安大学在职MPA复试作弊已查处 省长刘国中答复3条网民留言

西部网讯 5月22日，陕西省政府办公厅公布了陕西省省长刘国中答复网民的3条留言。
一、长安大学（在职研究生）MPA复试考场作弊
留言原文：
尊敬的省长您好，2018年长安大学（在职研究生）MPA（公共管理专业）复试，于3月22日上午8:30-11:30举行西方管理思想史笔试，考场为本部B202教室，教室前方有两个监控，后方有一个监控，考试期间，有学生用手机作弊。一是监考老师开考前没有核对身份证、准考证、座位号、以及与本人是否相符等信息。二是监考老师全程玩手机。三是本人邻桌-右边、后边、以及右后方三人都在作弊，右后方座位号为男性，实际为女生替考。这只是我身边仅有的几个就已经全部作弊，请相关部门查处。
回复意见：
网友你好，你反映的问题已经省教育厅核查。
经调阅考场完整视频录像、考场记录单并与相关人员谈话后核实：监考教师在开考前核对了考生身份并要求签到；考试期间有3名考生存在作弊行为，2名监考教师有看手机行为，未发现女生替考情况。根据相关规定，长安大学宣布3名作弊考生本次考试成绩无效，并取消其复试资格；对2名监考教师在学院大会上进行通报批评，并按相关规定作出严肃处理。
二、西安紫苹果丰庆路店霸王条款欺骗顾客
留言原文：
省长，您好！西安紫苹果丰庆路店，使用不正当的手段宣传，通过诱导方式让顾客签订不完善而且漏洞百出的霸王条款。我们5套房，最后的成交价是20万，付了全款的20%，就是4万。找他们去谈，等设计师等了3个多小时，来了给我们细讲，后续增项太多，增费太多，我们要求退还订金终止合同。
回复意见：
网友你好，你反映的问题已经西安市政府核查。
经协调，西安紫苹果装饰工程公司丰庆路店已如数退还你4万元定金，并终止装修合同。
三、交了合疗费为啥查不到合疗信息？
留言原文：
尊敬的领导您好，城固县二里镇黄岗村二组代志英于2017年10月2日入院，在2018年3月7日办理结算费用时，合疗系统中查无此人，那我2018年交纳的合疗钱去了哪里？
回复意见：
网友你好，你反映的问题已经汉中市政府核查。
2018年3月7日，因合疗系统处于录入、修改参合人员信息过程中，导致你反映的情况发生。现系统录入工作已完成，可正常办理报销手续。
扫描二维码进行留言
编辑： 沈晓芳
娱乐照片中，她长发披肩，手腕戴小猪佩奇配饰，并调皮附文：“他们说超过了1800万人就可以成为社~会~人”志玲姐姐可以说是少女心十足了。05-22
娱乐各位美妆大神，请赐教……”视频中，吴昕身穿红色T恤，留着一头清爽短发，手拿眼影，向镜头展示自己的画眼影技巧。05-22
娱乐谈及与戛纳的情缘，张震曾先后有九部影片入围戛纳，其中《春光乍泄》《2046》《最好的时光》《呼吸》《刺客聂隐娘》五部作品入围了主竞赛单元。”05-22
娱乐5月20日，在美国波士顿，中国导演张艺谋在波士顿大学展示他的荣誉博士学位证书。05-22
娱乐上周，由赵文卓出品、担任监制并领衔主演的网络电影《黄飞鸿之南北英雄》，登录网络视频播放平台。05-21
娱乐湖南卫视大型生活服务纪实节目《向往的生活》第二季“江南篇”上周五22:00欢乐开播，迎来史上大型认亲现场。05-21
娱乐“祝您愉快”纪念黄家驹25周年演唱会将在2018年6月10日于北京工人体育馆举行。05-21
娱乐爱奇艺影业推出“i影”全生命周期智能宣发，致力于深耕电影产业、与合作伙伴共建中国电影市场增量。05-21
娱乐影视毕竟还是一门艺术，空中楼阁般荒诞无稽的网文不应该成为行业的地基，那样只会把影视剧拉到坑里。05-18
娱乐他也透露，目前正在筹备电影剧本，会找西方团队与演员与他搭挡合作，会是幽默惊悚、悬疑侦探类型，希望两年多后能完成，要粉丝期待一下！05-18
娱乐张杰在社交网站上晒出与一位87岁奶奶粉的亲密合照，并感叹自己如此幸运，祝福老人身体健康，期待鸟巢演唱会时再度相见。05-18
娱乐易烊千玺拍摄广告的花絮图中，千玺身穿运动装，戴发带运动风元气满满。千玺在拍摄间隙回看拍摄内容，工作超认真。易烊千玺广告拍摄花絮 05-18