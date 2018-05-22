2018年国际港务区义务教育公办学校学区划分公布。
西部网讯 今天（5月22日），西安市各区县公布了2018年义务教育公办学校学区划分情况。
据悉，学区划分是根据区域内适龄儿童、少年的数量和分布状况，确定和调整辖区内公办小学和初中就近招生范围和人数，按照“学校划片招生、生源就近入学”的目标，坚持“网格化、全覆盖、无盲点、便利性”原则合理划分学区，以单校划片为主，探索多校划片。
西安市教育局要求，义务教育招生入学工作坚持“按照学区、学校登记、区县审查、派位到生、全部入学、公示公告”的规定实施。
国际港务区教育局在国际港务区政府网站上公布了2018年国际港务区义务教育公办学校学区划分情况。
编辑： 张娟
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