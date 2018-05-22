渭南桥南村贫困户为啥分不到安置房? 月底前完成分配

5月21日，14条网友留言有回复。
西部网讯 测绘路29号院门口电线杆断裂、宝鸡团结运动公园何时开放、渭南桥南村贫困户安置房分房难……昨天（5月21日），宝鸡市人民政府办公室、碑林区人民政府办公室、临渭区人民政府办公室等9个党政相关单位回复了14条西部网网友留言。
测绘路29号院门口电线杆断裂
电线杆已修复完毕
2018年5月8日，网友“00”反映，测绘路29号院门口对面一水泥电线杆从根部断裂，由于上面电线的作用，杆子呈现倾斜状态，此处过往行人甚多，请相关人员予以修复或者拆除。
碑林区人民政府办公室回复：收到舆情后，碑林区政府立即责成文艺路街道办事处进行调查处理。
街办立即组织城管科工作人员前往现场进行调查处理。经过积极努力抢修，该电线杆已修复完毕，并用水泥加固。
宝鸡团结运动公园何时开放？
7月底前完工交付
2018年4月18日，网友“爱上宝鸡”反映，请问政府部门，团结运动公园从2016年开始修建，到现在还在修建，已经远远超过预期时间。请问什么时候修好？晚上锻炼的人非常多，建好的球场灯光和路灯照明从来不开，请问何时点亮？公园东边能否再规划一下，除了种了些树外，显得很荒凉，能否提高设计？
宝鸡市人民政府办公室回复：经查，团结运动公园项目主体建设内容已全部完成，目前正在实施配套设施建设收尾工作和工程验收交付相关准备工作，计划2018年7月底前完成工程验收并交付使用。
届时，团结运动公园将面向广大市民全面开放，路灯照明也将同步开启。关于网友反映的公园东边规划问题，目前已形成规划设计方案，正在进一步修改完善。
渭南桥南村贫困户安置房分房难
计划5月30日前分配
2018年4月25日，网友“匿名”反映，我是临渭区桥南镇桥南村枣树安组的村民，是贫困户。我家于2017年年初，给村委会交了一万块钱的安置房押金，到现在已有一年多，还没分到安置房，现如今无房可住，希望相关部门能够调查，还我们老百姓一个公道。
临渭区人民政府办公室回复：根据我区2018年易地扶贫搬迁工作计划，拟定于5月底前，全面完成“十三五”易地扶贫搬迁任务。目前已向两户群众讲明政策，计划于5月30日前完成桥南镇剩余166户搬迁群众的安置房分配,网友也在其中。
（编辑 辛超 实习生 任童）
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编辑： 辛超
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