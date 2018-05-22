3年后西安计划运营8条地铁 新增59条公交线路

航空、铁路和公路重大项目
西部网（记者 刘望） 西安市政府近日印发《大西安“十三五”综合交通运输发展规划》，在“十三五”期间，大西安交通建设规划投资约2166.5亿元，范围覆盖西安市行政区划和西咸新区，总面积10752平方公里。规划期为2018—2020年。
咸阳机场三期工程新建3条跑道 力争2018年底机场城际通车
根据规划，将实施西安咸阳国际机场三期工程，新建3条跑道(新增2条跑道，北移北一跑道)、东航站楼等，并接入城际铁路，实现空铁公多方式联运。大力拓展国际大通道，形成以西安为国内中转枢纽，至欧、美、澳、非、亚五大洲的国际航线网络。启动鄠邑区货运机场研究工作。加快推进西安蓝田通用机场、起降点建设。至2020年，培育2—3家整机制造企业。
加快推进银西、西延高速铁路项目建设工作，推进西渝、西武及联络线等高速铁路项目前期工作。继续推进北客站至机场城际铁路建设，力争2018年底通车运营；推进机场至阎良、西安至韩城、西安至法门寺、机场至法门寺等城际铁路项目建设。完成西安火车站扩能改造和阿房宫车站新建工程，启动西安南站项目研究，加快建设新筑铁路综合物流中心。
编辑： 刘望
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