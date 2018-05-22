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2018年未央区义务教育公办学校学区划分公布

时间：2018-05-22 13:01:08  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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2018年未央区义务教育公办学校学区划分公布

未央区教育局在未央区政府网站上公布了2018年未央区义务教育公办学校学区划分情况。

2018年未央区义务教育公办学校学区划分情况。

西部网讯 今天（5月22日），西安市各区县公布了2018年义务教育公办学校学区划分情况。

据悉，学区划分是根据区域内适龄儿童、少年的数量和分布状况，确定和调整辖区内公办小学和初中就近招生范围和人数，按照“学校划片招生、生源就近入学”的目标，坚持“网格化、全覆盖、无盲点、便利性”原则合理划分学区，以单校划片为主，探索多校划片。

西安市教育局要求，义务教育招生入学工作坚持“按照学区、学校登记、区县审查、派位到生、全部入学、公示公告”的规定实施。

未央区教育局在未央区政府网站上公布了2018年未央区义务教育公办学校学区划分情况。

编辑： 彭芬

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