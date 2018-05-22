西安9成白领有焦虑情绪 渴望跳槽改变薪资低现状

2018年白领对工作最大不满是薪酬水平低于预期。

西部网讯（记者 李媛）提及“白领”这个词汇，相信很多人想到的是光鲜得体的外表，高大上的办公环境以及令人羡慕的薪资水平。但如今的“白领”到底是精致的中产阶级，还是工资“白领”的“穷忙族”呢？近日，智联招聘对28270名职场人士进行了问卷调查，并发布了《2018年白领生活状况调研报告》。报告显示，白领的现实生活并不如想象般美好，过半白领出行靠公交，九成白领有焦虑情绪，2018年西安白领对工作最大不满是薪酬水平低于预期，渴望跳槽改变薪资低的现状。

过半白领出行选公交 高管和已婚人群多为有车一族

调研显示，西安多数白领上下班主要依赖公共交通方式，占比达到55%； 17.7%的白领选择开私家车上下班，打车通勤的白领并不多，反而有10.3%的白领选择骑单车上下班，还有8.8%的白领步行上下班。

在有车一族中，以高管和已婚人群为主，其中已婚有娃的白领占比较高，有娃的家庭私家车使用率较高，买车为满足刚需；而高管人群大部分有车自然是很大程度取决于收入水平高，且私家车也是一个人的身份象征。

近七成白领对健康状况有自信 熬夜不锻炼成健康杀手

据本次调查数据显示，西安7成白领认为自己身体健康状况良好，整体乐观。也有25.9%的白领认为自己处于亚健康状态，这类人群应该及时改善健康状态，避免不必要的损失。

在认为自己有健康问题的白领人群中，认为造成不健康的主要原因分别是“工作时间虽然固定，但很少锻炼”以及“生活作息不规律，习惯性熬夜”。除此之外，还有17.1%的白领因为“工作压力大，经常加班/出差”这一不可抗力而牺牲健康。生活节奏快、生活压力大等因素让不少白领不得不向现实妥协，工作强度超负荷。

睡眠质量好不代表睡眠习惯健康，随着智能手机的普及，习惯性晚睡现象日益严重。调研显示，西安37.2%的白领“睡前习惯性刷手机看看微博、抖音等”，在碎片化信息中拖延睡眠时间，这种机械式的动作不仅不利于思考，还浪费了宝贵的睡眠时间，从而牺牲健康；在被问及晚睡原因是，还有29.4%的白领选择“我也不清楚为什么，习惯性晚睡”。

九成以上白领有焦虑情绪 源自又穷又迷茫

近几年，焦虑情绪的蔓延速度堪比洪水猛兽，也是各类媒体话题的焦点。根据调查显示，西安职场白领中有94.9%的白领都有焦虑情绪，已经成为生活中如影随形的日常。

其中，占比最高的选项为“薪水低，无法满足品质生活的需要”、“个人职业发展规划不清”，分别为29.9%和27.9%，简单概括就是“又穷又迷茫”。综合来看，一方面白领们普遍认为工资不够花，另一方面却不知道如何通过职业规划获得更多报酬，从而改变现状，穷和迷茫两个因素相互作用形成恶性循环。

调研数据显示，最让白领焦虑的新闻类型是“全国各城市平均薪资又来扎心了”这一大类，而“00后已经开公司了”、“房租又要上涨了”、“95后都当妈了”等类型的新闻对焦虑的作用次之。但最扎心的还是平均薪酬数据，只有平均薪酬数据是一个难以撼动的分界线，尤其是“拖后腿”的白领们，看到这个数据感到“扎心”。

七成白领薪资不理想 渴望通过跳槽改变现状

根据调查数据显示，西安66.5%的白领认为当前薪资“低于自己的预期，薪资匹配不上自己的能力”，怀才不遇的心态普遍，这种情况也直接导致了白领们跳槽行为越来越活跃。

问及薪资低的原因时，西安白领们也把原因归结为雇主的问题，40.9%的白领认为薪资低主要因为“我的能力得不到公司认可”，也就是说这一人群对自己的能力是有自信的，只是无法转化成价值体现。其次，27.6%的白领把薪资低归结为“生活成本太大”，他们眼中的薪酬水平尚可，只是因为衣食住行等硬支出较高，将薪酬衬托的微薄。

编辑： 李媛