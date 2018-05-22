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2018年长安区义务教育公办学校学区划分公布

时间：2018-05-22 11:21:13  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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2018年长安区义务教育公办学校学区划分公布

长安区教育局在长安区政府网站上公布了长安区义务教育公办学校学区划分情况。

2018年长安区小学学区划分情况。

西部网讯 今天（5月22日），西安市各区县公布了2018年义务教育公办学校学区划分情况。

据悉，学区划分是根据区域内适龄儿童、少年的数量和分布状况，确定和调整辖区内公办小学和初中就近招生范围和人数，按照“学校划片招生、生源就近入学”的目标，坚持“网格化、全覆盖、无盲点、便利性”原则合理划分学区，以单校划片为主，探索多校划片。

西安市教育局要求，义务教育招生入学工作坚持“按照学区、学校登记、区县审查、派位到生、全部入学、公示公告”的规定实施。

长安区教育局在长安区政府网站上公布了2018年长安区义务教育公办学校学区划分情况。

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编辑： 彭芬

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