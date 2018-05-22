渭南高新区：“3D打印+”让梦想成为现实

工作人员为采访团成员介绍3D打印技术。

西部网讯（见习记者 李卓然） 6个小时打印出120副牙模、半天打印出1个塑像、13天打印出一辆汽车……5月21日下午，“感知四十年•共筑新渭南”2018融媒体主题采访团来到了活动第一站——渭南高新区3D打印产业培育基地，近距离感受3D打印技术让梦想成为现实的神奇能力。

“3D打印+”为产业发展增添无限可能

在采访过程中，采访团成员见到了3D打印出来的骨骼、假肢、仿真皮肤……据介绍，医生可以根据病人的需求，通过3D打印技术，制造出精度很高而且针对性极强的医疗器械或者医疗植入物。

“3D打印技术+医疗产业，这将是3D打印技术未来发展的一个最重要方向。去年8月，我们这边就与上海儿童医学中心合作，完成了一例3D打印PEEK护心板临床应用，挽救了孩子的生命。”渭南鼎信创新智造科技有限公司副总经理吴继霖告诉记者。

除此之外，采访团成员还亲身感受了3D打印数据测量搜集技术。吴继霖说，“只需要五分钟，就能完成全身数据扫描，获得全身各个部位准确的三维信息。”而这项技术，不仅可以运用在服装定制、安防、文化创意等产业，而且通过构建网上虚拟试衣间，将对于当下流行的网购进行一场真正的技术革命。

近年来，渭南高新区早已从单纯的3D技术，初步形成了“3D打印+航空”、“3D打印+医疗”、“3D打印+文创”、“3D打印+铸造”、“3D打印+教育”等一系列“3D打印+”产业模式，结合“6+1” 3D打印园区化承载模式，借助3D打印技术优势，解决传统产业技术难点、痛点，促进传统产业转型升级，为未来产业发展增添了无限可能。

编辑： 韩睿