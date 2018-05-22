2018西安国际创业大会今日启幕 广发“英雄帖”召唤创业英雄

西部网讯（记者 鄢山宇）“激发创新活力，打造创业之都”。“2018西安国际创业大会”今日（22日）下午在曲江国际会议中心拉开帷幕。据了解，在开幕式上西安市将发布创业“英雄帖”，并表彰100名“西安创业英雄”。

本届创业大会由中共西安市委、西安市人民政府主办，市委组织部（市招才引智委）、市委宣传部、市科技局、市发改委、市财政局、市人社局，各区县政府、西咸新区及各开发区管委会承办。作为本届西安国际创业大会的第一场重头戏，在今日的开幕仪式上西安市还将发布颇受创业者期待的“西安创业英雄帖”，邀请国内外创新创业知名人士进行现场演讲。西安市政府还将表彰100名“西安创业英雄”。

与此同时，从今日起至5月27日，西安全市各区县将在咖啡街区、创业大街、高校等地点开设分会场，6天时间内将开展包括创业峰会论坛、创展活动、创业赛事、创业讲座及培训共4大类近30场活动。邀请国内外相关领域院士、专家、知名创业投资人和创业大咖等重要嘉宾逾300人，围绕人工智能、航空航天、投融资等多个领域，以全球视野多角度、深层次为西安创业者提供专业且全面的指导与分享，全面激发城市创业活力。

从今年4月开始，西安市号召全社会“寻找身边的创业英雄”。在“创业英雄”表彰大会后的一周里，西安市还将通过创业英雄进高校、青年创业者分享会、创业明星展示等活动，进一步弘扬创业英雄的创业精神，宣传西安市的创业政策，持续不断地营造良好创业氛围，向全社会招揽创业英才。今后，还将结合“创业西安行”及其他重大创新创业活动继续评选创业英雄并进行表彰、奖励及宣传。通过寻找、发现、展示和传播“创业英雄”的榜样力量，传播创业文化，分享创业经验，弘扬创业精神，在全社会营造创新创业良好氛围，全面激发城市创业活力，敞开怀抱迎接英雄企业家的到来，将西安打造成为创业的热土。

西部网、陕西头条将全程直播大会开幕仪式，扫码可进入直播。

编辑： 韩睿