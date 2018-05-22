第四届城市复兴论坛在西安举行

西部网讯（记者 鄢山宇）5月21日，2018西安国际创业大会的第一场分会活动“第四届城市复兴论坛暨《第三路径》当代艺术展”在西安老钢厂设计创意产业园开幕。
基于对前三年论坛主题的总结与思考，第四届城市复兴论坛以“创享艺术，美好生活”为主题，围绕“艺术与美好生活”“艺术与城乡建设”“艺术与产业升级”三大社会热点问题展开。深入探讨当代艺术与当下社会发展的紧密关系，搭建艺术创意的人文互动平台，将老钢厂打造成为最能体现西安文化特性、展示城市历史、凝聚城市品格的城市文化地标与“城市名片”。
据主办方介绍，过去三届以来，多名国内外知名的艺术家与业界人士参加城市复兴论坛。本届则加码了更为重磅和更为多元的艺术家、学者、专家莅临，与会的部分重量级嘉宾，将会在论坛以及艺术展上作主题演讲，分享创新观点与国际视角。
在“艺术与城乡建设”主题板块，论坛邀请了故宫博物院研究员、原副院长李文儒出席，并作“艺术如何为实现更美好的城乡生活服务”为命题的演讲。而近年来名动国内外的陕西籍艺术家、渡渡美术馆创始人、佳县艺术小镇发起人刘若望也将探讨“艺术离我们有多远”。
与论坛同步，《第三路径》当代艺术展也揭开了帷幕。将文化艺术纳入城市顶层设计，用文化艺术规划引领城市发展，以文化艺术塑造城市环境，丰富和提升人们的生活品质。据悉，本届城市复兴论坛和展览将持续到6月4日结束。
编辑： 韩睿
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