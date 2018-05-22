丹凤：村民土地被流转12年 流转费领了一年后就没了

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 马晋丹 卫向阳）土地流转是指拥有土地承包经营权的农户将土地经营权（使用权）转让给其他农户或经济组织，既实现农业规模化经营，群众也获取了一定的流转费，应该说是一件双赢的好事。然而，近日，丹凤县一些群众向我们栏目反映，说他们家里的核桃地流转出去了，结果流转费领了一年之后就没人给了？这到底是怎么回事？

4月25日，记者来到丹凤县棣花镇许家塬村，接连走访了村里一组、三组、四组的多户村民。村民张保民告诉记者，他们家原来有三亩多林地，2000年实施退耕还林工程，全部栽上了核桃。2016年7月份，核桃地被村上流转了出去了。

张保民：“大队说下的，流转12年，一亩地一年是900块，头年给了，第二年没给，今年第三年快到了。”

张保民保存的一份取款单显示，2016年7月18日，他领到了3亩多，地第一年的土地流转费用，共计3353.9元。而之后，就再也没有人给土地流转费了。和张保民一样，村上许多村民的核桃地，也都是2016年被村上给流转出去的，说是流转12年，可是只领到一年流转费后就再也没有了。

村民：“2016年付款了，2017年没有付款。”

村民：“流转费给了一年再就没见过，去年村里说过年给，过年到现在也没给。”

那么，这些村民的地流转给谁了？为什么不去找承租方要钱呢？追问之下，记者得知，村民们压根不知道地流转给谁了，也不清楚应该找谁要钱。因为当初流转土地，村民们根本就没有和投资方签订合同。

村民：“大队干部办下的，村上统一签合同，群众一个都没有签合同。”

村民：“没有签合同，光说人家来承包地，村委会给解决了，一亩地900块钱。”

采访中记者发现，大多数村民因为没有签合同，既不知道自家的地流转给谁了，也不知道流转之后要搞什么，有的以为土地被征收了，还有的完全不清楚发生了什么。看到流转费拿不回来，不少村民也找过村委会，但因为手中没有合同，流转费成了本糊涂账。

村民：“村上答复说，人家给的那个钱别人欠着呢，他要不回来，就这样子，具体情况现在我说不清楚。”

那么，村干部到底是和哪家公司签订的土地流转合同？双方又是怎么约定的？

在丹凤县棣花镇许家塬村村委会，记者见到了这份土地流转合同。甲方也就是出租方是许家塬村，乙方即承租方是陕西天宇润泽生态农业有限责任公司。合同以村小组为单位，由村小组组长签字，将整个小组的林地列入一个合同之中。2016年签订的合同涉及许家塬村一组、三组、四组共187户，平均每户林地三亩多。2017年再次签订林地经营权流转合同，涉及许家塬村二组、五组、六组部分村民。加起来共涉及6个组250多户村民，将近一千亩核桃地。按照合同约定，截至目前，陕西天宇润泽生态农业有限责任公司总共欠付村民们2017年的土地流转费70余万元。

丹凤县棣花镇许家塬村村委会田建荣：“群众开始找村上，村上尽量协调，由于拖欠时间过于长了以后，有些群众，村民每个人想法都不一样，有的人就跑镇上反映了。”

记者了解到，陕西天宇润泽生态农业有限责任公司流转村民的林地，主要用于建设核桃主题公园，目前，已经初具规模。按照合同约定，每年的8月20日前要向村民支付土地流转费，那么，这家公司为什么失信，迟迟不支付村民的土地流转费呢？记者找到位于丹凤县棣花镇万湾村的公司地址，但却发现，这里大门紧锁，空无一人。

随后记者又来到村委会提供的这家公司的另一处办公地点，发现依然是大门紧锁。期间记者多次拨打公司法人留在工商部门的手机号码，仅在第一次拨通时对方表示正在开会，之后一直显示无人接听。

田建荣：“原因是润泽公司去年报了一些项目，由于资金运转有些问题，但是村上一直在协调着，他说今年元月开始付，但是元月份由于财政有问题，公司资金一直没到位。”

田建荣表示，企业向政府报的项目资金没有下来，所以企业没有钱给农户付流转费。那么，这家企业究竟有没有实力流转全村的土地呢？许家塬村村干部却避而不答，只表示，企业愿意来村上做项目，应该全力支持项目。

丹凤县棣花镇许家塬村村支书梁喜荣：“作为企业有企业的难处，资金出现困难了，项目资金没到位，并不是说不给你钱，他积极协调这事情呢，有钱好办，没钱你把它打死，咱还想把这事情做起，干事呢，咱还想把这继续发展，你不发展，给群众一撇，群众把那荒了。”

我国《农村土地承包法》第九条、第三十四条规定，国家保护集体土地所有者的合法权益，保护承包方的土地承包经营权，任何组织和个人不得侵犯。土地承包经营权流转的主体是承包方。承包方有权依法自主决定土地承包经营权是否流转和流转的方式。土地承包经营权流转应当遵循平等协商、自愿、有偿原则，任何组织和个人不得强迫或者阻碍承包方进行土地承包经营权流转。那么，在各地推进农业转型升级，土地经营权流转已成常态的当下，农民群众如何依法签订合同，维护自己的权益呢。

陕西省委党校法学教研部副教授杜宏宠：“根据法律规定，农村土地流转合同双方当事人，一方是农村土地承包户，即农民，另一方当事人是承包的受让方。一般来讲，根据法律规定，合同内容应该包括双方当事人的基本情况，合同的标的物，即我们土地的面积、坐落、四至和质量，合同的主要内容，双方当事人的权利和义务，合同的支付金、流转的用途、流转金的支付方式和支付期限，地上附着物的处理方法，以及违约责任和争议的解决等几个要素。双方当事人必须要严格按照合同规定来履行自己的权利和义务。如果双方当事人在履行合同中间出现纠纷，首先双方当事人去协商，协商不成的话可以提请乡镇政府、村委会进行调解，调解不成的可以向相关仲裁机构申请仲裁，最后还可以向人民法院提起民事诉讼。”

今年的中央一号文件，为进一步盘活农村闲置土地提供了更多探讨空间。而土地流转在政策的引导下，相关需求也在不断增长。如何健全流转土地经营权的政策宣传、项目审核和风险防范制度，完善纠纷调处机制，需要参与农户自身增强法律意识，更需要相关部门的积极引导和监管，切实保护好农户权益。

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编辑： 辛超