走近壁画修复师：修复繁琐复杂 过程堪比医生治病

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 栗晨燕 柴子佳）精美绝伦的古代壁画是历史文明的见证，被称为墙壁上的艺术。然而，修复破损的壁画是件漫长而艰辛的工作，需要数月甚至数年的煎熬。今年2月，陕西省历史博物馆壁画修复师团队亮相《国家宝藏》的舞台，演示壁画修复工艺，引起轰动，揭开了壁画修复的神秘面纱。今天的节目，让我们走近陕西历史博物馆壁画修复团队，近距离欣赏壁画修复师们的“绣花功夫”！

已过而立之年的陕西历史博物馆壁画基地修复师王佳，这段时间正加班加点修复唐代韩休墓出土的一幅壁画。韩休是唐玄宗李隆基执政初期最为器重的宰相之一，还是传世名画《五牛图》的作者韩滉之父。2014年，考古人员从位于西安南郊航天城的韩休墓共揭取壁画共计18幅，总面积约30平方米，曾轰动一时。

王佳：“我们现在正在进行重新修复，这幅壁画就是韩休墓墓室内北壁西侧的玄武图。”

虽然室外阳光明媚，可他们的工作室阴暗沉闷，因为这里的温度、湿度、亮度、空气都是经过特殊的装置处理。

王佳：“这做的是一个表面清理，表面清洗的一个工作。”

陕西历史博物馆壁画修复室面积260平米，看似平常的一间屋子，却聚集着一流的壁画修复师。他们大多都是年轻的80后，热爱时尚却又异常严谨。王佳本科毕业于西北大学文物保护专业，之后在英国的杜伦大学的博物馆学专业读研究生，2009年来到陕西历史博物馆工作。

王佳：“开始当然不能直接上手，我是跟咱们的壁画基地办主任杨文宗杨主任从头开始学习的。”

陕西历史博物馆壁画基地研究馆员杨文宗：“每年都有相关的专业人员参与到壁画保护修复当中去，加重壁画修复团队的培养，到目前为止我们这个修复方面专业人员已经有十多个了。”

经过一年多的理论学习和实践，王佳才开始真正的开始壁画修复，通过八年的努力，他已经参与了近三十幅壁画的修复。在实践中，他发现不能完全按照书本的知识照做，而是要根据实际情况改变做出新的配方。

王佳：“书上的记载可能用去离子水呀，或者是2A等等这些溶液可以做到清理，但是在操作中发现，很多这些东西它的污染，或者它的钙质结构非常坚硬，你没办法用基本的清洗剂清洗掉，我们就得用一些丙酮或者离酸离子比较强烈一些的清洗剂进行清洗。”

王佳说，壁画修复就相当于医生给病人看病一样，除了需要细心与耐心，还要有非常大的责任心。

王佳：“文物它就是独一无二的，对它造成任何损伤，这就是对它永久的破坏，这就要我们文物医生给文物看病的时候，比医生还要更加的小心。这对文物是一种尊重，同时也是对我们祖先的一种尊重，也是对我们后代的一种尊重。”

陕西省壁画修复始于上世纪五十年代，至今已有六七十年的历史。过去，对于壁画的修复就是用肉眼观察，或者是用照相机纪录。当初用的工艺和材料，现在已经老化，不少壁画必须进行重新修复。而随着科技的进步，壁画修复已经用到了很多精密的科学仪器，比如，古代壁画使用的颜料是什么成分？通过激光拉曼分析仪就可以知道。

陕西历史博物馆壁画基地修复师霍晓彤：“这个是我们之前从一个墓葬里面采了一个壁画的样品，它表面是一个红色的颜料，现在用激光对它进行一个扫描，一会在显示屏就会出现一个峰图，通过这个图谱的分析，我们就知道这个矿物颜料到底是什么东西。”

从草泥层清理到背部加固再到背部缺失填补、背部贴纱布一直到背部上过渡层、上背板，一幅壁画的修复常常需要十多个工序。清理壁画相当于给壁画洗澡，这个过程非常考验人的耐性。清理壁画要一毫米一毫米的进行，这个进度非常缓慢，经常是一天也清理不了一厘米。壁画清理之后还要给壁画加固，就相当于给壁画上粉底，这个过程同样磨人性子，考验人的耐心与细心。上完粉底之后还要给壁画进行美学修复，相当于给壁画上彩妆。

王佳：“美学修复，也叫补色全色，我们的美学修复有一个原则，叫远看一致近看有别，就是我们后人他能知道这地方是修的，你过个上百年、几百年以后，你要没有记录的话或者没有在壁画体现很可能就没有人知道，这是我们美学修复的原则。”

经过十多个工序之后，壁画基本修复成功，但壁画修复之后，可能会出现褪色的情况，为了确保修复的壁画不再褪色，修复师们就借助这台仪器进行分析。

陕西历史博物馆壁画基地修复师孟元亮：“这台仪器它十分钟就会检测一次，这个画面上我们设定的这个点位置，包括亮度还有它的色度，所有的结果都能呈现在那边那个电脑上，后期我们通过电脑上连续检测的数据，就可以判断到底这个壁画它上面的颜料有没有改变。”

记者了解到，目前，陕西历史博物馆壁画基地的壁画修复师团队的技艺与水平在国内处于领先地位，2016年，被国家文物局批准为馆藏壁画保护修复与材料保护科学研究的国家局重点科研基地，主要的任务就是要对国内整个的壁画保护制定出一个规范和标准。而经过几代壁画修复师的努力，陕西历史博物馆已经建成一座唐代壁画珍品馆，收藏展示的唐代壁画有600多幅，其中最著名的有展品包括章怀太子墓客使图、马球图、狩猎出行图 ，懿德太子墓阙楼图、仪仗图，永泰公主墓宫女图在内的壁画珍品97幅，为历史研究留下了一份珍贵的资料，也让游客更加逼真地感受1000多年前唐朝人的生活景象。

参观者：“能感受到大唐盛世的这个恢弘的气势。”

参观者：“他们一看就是处在一个安居乐业，物资丰富的一个环境当中才能画出这样的画。”

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编辑： 辛超