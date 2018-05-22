洪水中爬上楼顶观测报汛 优秀大学毕业生分享奋斗故事

5月21日，2018年陕西高校大学毕业生建功立业先进事迹报告活动开幕式暨首场报告会举行。

西部网讯（记者 彭芬）5月21日，由省委高教工委、省教育厅、团省委联合举办的2018年陕西高校大学毕业生建功立业先进事迹报告活动开幕式暨首场报告会在西北大学举行。今年活动主题为“立鸿鹄志 做奋斗者——青春建功新时代”，由全省高校遴选的大学毕业后在不同岗位取得突出成绩的16名优秀毕业生，组成先进事迹报告团，5月21日至25日将举办2场报告会和15场访谈分享会。

当洪水来袭 她爬上楼顶继续观测报汛

首场报告会上，6名报告团成员分享了他们的奋斗历程和青春故事，集中体现了当代大学生扎根基层、甘于奉献、矢志创业、勇于担当、奋发有为的精神风貌，赢得了与会师生的强烈共鸣和热烈掌声。

“入伍前，我是埋头于实验和文献的研究生；入伍后，我是丈量祖国雪域高原的黄金兵，用忠诚与担当、奉献与坚守献身国防事业。”西北大学地质学系2015届毕业生郭晓俊携笔从戎，跟随部队扎根甘南藏区，在海拔近4000m的雪域高原，跋山涉水，披荆斩棘，用脚步丈量祖国的山川河流，用行动践行献身国防的铮铮誓言。

长安大学2013届毕业生高舒毕业后在绥德水文站工作。2017年7月25日至26日，无定河流域发生了特大暴雨洪水，冲毁道路房屋、通讯电力中断。在洪水即将漫入位于二楼的办公室时，高舒和同事从办公室的天窗爬到楼顶，继续观测报汛。关键的水文情报，为各级防汛指挥部门提供了重要的决策依据，为下游的防汛抢险赢得了宝贵时间，把灾害损失降到了最低。

活动已连续举办8年 111名优秀毕业生分享奋斗故事

大学毕业生建功立业先进事迹报告活动，是陕西高校党建和大学生思想政治教育的品牌活动，至今已连续举办8年。活动旨在展示大学毕业生扎根基层、服务人民、创新创业的先进事迹，教育引导广大青年学生树立正确的就业观和成才观，把个人理想与国家需要相结合，为民族复兴努力奋斗。

8年来，省委高教工委先后遴选在不同岗位上做出突出成绩的111名优秀大学毕业生，走进省内40余所高校，举办了75场报告会和访谈分享活动。全省高校近5万名师生现场参与，70余万人次通过微博、微信等新媒体平台与报告团成员互动交流。

此次报告团的16名优秀毕业生中，有扎根基层的乡村教师，勘探藏区的武警战士，勇于开拓的创业英雄，爱岗敬业的“青年工匠”。报告团成员将从不同角度，分享从校园到社会、从书本到实践、从理想到现实、从艰难到辉煌的励志故事，与在校学生面对面交流，心与心沟通。

编辑： 彭芬