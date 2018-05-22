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关于报送中国新闻奖媒体融合奖参评作品的公示

时间：2018-05-22 09:10:53  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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关于报送中国新闻奖媒体融合奖参评作品的公示

根据中国记协《关于推荐中国新闻奖媒体融合奖参评作品的通知》要求，陕西省新闻工作者协会经过部门推荐、专家小组评议，对我省媒体融合奖项进行了评审，共选出五件作品上报中国记协进行参评，现公示如下：

根据中国记协《关于推荐中国新闻奖媒体融合奖参评作品的通知》要求，陕西省新闻工作者协会经过部门推荐、专家小组评议，对我省媒体融合奖项进行了评审，共选出五件作品上报中国记协进行参评，现公示如下：

公示期自即日开始5个工作日，即5月22日至5月28日，如有异议，请及时以书面或口头形式向陕西省新闻工作者协会反映。

联系电话：029-85231890

陕西省新闻工作者协会

2018年5月22日

编辑： 韩睿

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