招聘启事丨西部网诚聘新媒体编辑记者、实习编辑等人员

西部网（www.cnwest.com）是由陕西省委宣传部主管、陕西广播电视台具体管理的省级重点新闻网站，也是省委省政府确定的“一报一台一网”（陕西日报、陕西广播电视台、陕西西部网）省级主要新闻媒体。西部网籍以10多年来所积累的强劲传播力和品牌影响力，顺势而为，全面发力移动端，已形成“西部网、陕西网络广播电视台、陕西头条客户端、微端矩阵”等为一体的多渠道融合传播体系。诚聘新媒体记者编辑、实习编辑等岗位。

【招聘岗位】

一、新媒体编辑

岗位职责：

负责《陕西头条》新闻内容的采集、编辑及审核等；策划制作新闻专题；策划制作H5、图解等新媒体产品；策划新闻选题，能独立完成内容整合采编工作。

任职要求：

1、关注时政新闻，关注社会热点，对网络新闻编辑有充分的职业认同感；

2、具有高度的新闻敏感性，有发现判断新闻价值能力，对新闻有足够的兴趣和热情；

3、工作踏实、善于沟通、好学，做事认真负责。会使用基本的办公及图片处理软件；

4、能承受较大工作压力，接受有限度加班夜班和轮休工作制度；

5、全日制本科及以上学历，有两年以上相关从业经验者优先。

二、新媒体记者

岗位职责：

策划新闻报道选题，落实编辑部选题采访；挖掘有价值的线索，追踪热点事件，采写原创新闻；拓展和维护新闻线索。

任职要求：

1、具有高度的新闻敏感性，善于发现和追踪线索，能独立完成各类新闻事件的采访报道；

2、文字功底扎实，写出的新闻稿件可读性强、易于传播；具备全媒体工作技能者优先；

3、善于沟通、思想活跃、勤奋敬业，具有团队合作意识；

4、全日制本科及以上学历，有两年以上相关从业经验者优先；

5、适应出差及夜班。

三、平面美编 1人

岗位职责：

1、负责线上线下推广和销售活动的创意设计（插画绘制、平面设计和移动端网页设计）；

2、执行网站首页和内容页面创意设计，完成创意设计执行；

3、支持公司相关文件的排版美化设计。

任职要求：

1、大专以上学历；美术设计、广告设计相关专业优先；

2、熟悉使用PS、ADR、AI等常用设计软件工具；了解互联网行业，有手机端H5页面创意设计，平面广告设计工作经验, 具备移动端专题和H5制作能力者优先。

3、精通各种载体视觉表达手法（ui、网页、平面、三维等），美术及平面功底及良好，色彩感强，能独立完成标识、VI设计、印刷品设计（插画及手绘能力 较强者优先）；

4、具有良好的团队意识，较强的责任心和执行力,思维不局限本身职业。

简历请附带个人作品线上链接（拒收无作品的简历）

四、综合法务 1人

岗位职责：

处理公司相关法律事务，进行风险评估和把控，协助处理公司法律纠纷与诉讼。完成交办的综合管理其他工作。

任职要求：

1、年龄30岁以下，全日制本科及以上学历，法律等相关专业；

2、肯学习，有责任心，具有一定的法律或新闻媒体相关实践经验；

3、具有较强的逻辑思维能力、沟通能力、分析及应变能力和文字功底

4、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力。

五、实习编辑

岗位职责：

1、负责定期对网站新闻内容及产品编辑、更新和维护工作；

2、频道管理与栏目的发展规划，促进网站知名度的提高；

3、对各网站的相关内容进行质量把控，以提升网站内容质量。

岗位要求：

1、中文、新闻等相关专业在校生。

2、对网站的内容建设有自己独到的理解和认识；对新闻有着敏锐的洞察力，知识面广，有较强的文字功底和写作能力；

3、拥有良好的沟通能力与表达能力，具有快速准备的反应能力及较强的分析解决问题的能力；

4、出色的工作责任心、良好的团队合作精神，能够承受一定的工作压力；

报名方式：

记者编辑、实习编辑等岗位长期招聘！平面美编、综合法务等岗位招满即止。

报名者请将个人联系电话及简历、1寸免冠电子照片、成果案例等电子版发至邮箱：zhaopin@cnwest.com。请邮件主题注明“姓名+应聘职位”。简历筛选后电话通知面试。

咨询电话：029-85257337 朱先生、田女士

2018年5月22日

编辑： 樊婷婷