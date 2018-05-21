2018年西安事业单位笔试成绩公布 两种方法可查分数

西部网讯（记者 鄢山宇）西安事业单位笔试查分系统今日（21日）开通，参加了2018年西安市事业单位公开招聘工作人员笔试考试的考生，可通过西安人事考试网及西安市人事考试中心微信公共号查询笔试成绩。对违纪违规应聘人员，成绩标注为“-2”；对缺考应聘人员，成绩标注为“-1”；对身份证过期应聘人员，成绩标注为“-4”。

笔试成绩合格分数线为60分，对笔试成绩在合格分数线之上的人员，以笔试成绩从高到低的顺序，按岗位要求的进入面试比例确定进入资格复审人员。低于合格分数线的不得进入资格复审环节。 资格复审时间及地点可登陆西安市人社局门户网站查询。

进入资格复审的应聘人员，须由本人持岗位所需证件、材料按规定的时间和地点参加资格复审，所有证件、资料须提供原件及复印件，逾期不参加资格复审的，视为自动放弃。未能在规定时间按要求提供证件、材料的，按不符合条件对待。

其中，岗位要求限定户籍或生源地的，须提供生源地或当前户口所在地相关材料；国有企业、机关事业单位正式工作人员须按人事管理权限由单位或有关部门出具同意应聘证明，大学生村官、西部计划志愿者、农村基层人才队伍振兴计划、“特岗教师”、社区工作者等基层服务项目人员，须提供与所签订服务协议部门（组织、人事、团委等）出具的同意应聘证明。

复审人员须提前在中国高等教育学生信息网（学信网 http://www.chsi.com.cn/）上注册，并打印学历信息。招聘岗位要求工作经验的，须提供相关证明材料。

值得注意的是，递补人员须保持通信联络畅通。如出现递补情形时，因无法及时与递补人员取得联系的，取消递补资格，并按规定顺延递补。

编辑： 孙鹏