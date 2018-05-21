"感知四十年·共筑新渭南"2018融媒主题采访活动启动

渭南市委书记李明远为“感知四十年·共筑新渭南”2018融媒体主题采访活动媒体代表授旗。

西部网讯（见习记者 李卓然）5月21日下午，“感知四十年·共筑新渭南”2018融媒体主题采访活动在渭南正式启动，人民网、新华网、西部网、腾讯网、新浪网等20余家媒体的编辑记者将在为期五天的采访活动中，聚焦渭南市改革开放四十年的发展成就，通过图文、视频、VR等报道形式展示多彩渭南，讲述渭南故事。

渭南市委书记李明远宣布“感知四十年·共筑新渭南”2018融媒体主题采访活动正式启动。

本次主题采访活动由中共渭南市委网信办主办，人民网陕西频道、中国食品药品网陕西运营中心承办。渭南市委常委、宣传部长王玉娥在启动仪式上对各位媒体朋友的到来表示热烈欢迎。

人民日报社陕西分社社长王乐文出席启动仪式并讲话。

“今年，是我国改革开放40周年。在这40年里，作为陕西东大门的渭南，同全国全省一道，始终高扬改革开放旗帜，发扬逢山开路、遇水搭桥的开拓精神，拼搏奋斗，砥砺前行，迈过沟沟坎坎、越过发展瓶颈,实现了“土堡子”大翻身，成为了一座年轻而又开放、充满生机与活力的城市。”王玉娥在致辞中表示，当前渭南正以奋发有为的姿态倾力打造关中平原城市群次核心城市，着力建设国际知名的华夏山水文化名城、关中重要的先进制造业基地和创新示范区、现代物流高地和现代农业示范地。

渭南市委常委、宣传部长王玉娥致欢迎辞。

她希望，网络媒体编辑记者能充分发挥网媒传播优势和新特创意，聚焦渭南的发展成就和亮点特色，多视角、全方位、立体式的推介渭南，让媒体认知渭南，让外界了解渭南，让渭南闯入更多公众的视野。

人民日报社陕西分社社长王乐文出席启动仪式并讲话，他说今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的重要一年。对于陕西而言，今年是按下“快进键”关键的一年，是“三个经济”全面布局的一年。身处中国版图几何中心的渭南，这里四通八达，是“一带一路”的重要枢纽，又是陕西的东大门，代表陕西对外的门户，人才、智力、科技的流动让现代化的渭南呼之欲出——如今，代表“三个经济”的渭南正在奋力奔跑。在此背景下，用形式多样的融媒体报道展现渭南新形象，正当其时。

人民网陕西频道记者部主任吴超代表采访团全体成员发言。

启动仪式最后，渭南市委书记李明远宣布，“感知四十年·共筑新渭南”2018融媒体主题采访活动启动，并授旗给媒体代表。未来几天，采访团将深入五个区县18个采访点，集中采访渭南改革开放四十年所取得的显著成就。

“感知四十年·共话新渭南”融媒体主题采访座谈会现场。

活动当天上午，还举行了“感知四十年·共话新渭南”融媒体主题采访座谈会。会上，渭南市发改委、市住建局、市外经局、市食药监局、市文旅局和市创建办的相关负责人，就改革开放四十年来渭南市在各领域所取得的成就和做法，与采访团一行进行了座谈交流。

编辑： 王瑜