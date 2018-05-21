渭南一季度农林牧渔增速领跑陕西省

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 杜鹏 孙挺 渭南台 扁育良） 陕西省农业大市渭南围绕建设现代农业示范地，坚持走规模化、标准化、品牌化路子，推动农业提质增效。最新统计结果显示：今年一季度，渭南市农林牧渔业总产值增速和增加值增速，双双位居全省首位。

华州区瓜坡镇君朝村是渭南市蔬菜种植的传统村。这几天在省级示范园区——君朝村现代设施蔬菜产业园区，60多岁的君朝村贫困户熊新科，与妻子在承包的日光温室大棚里给普罗旺斯粉果西红柿缠蔓和梳果。他高兴地说，他家去年冬天栽植的西红柿因品质高卖出了高价，还供不应求。

君朝村 村民 熊新科：“2月20日开始自然红正式上市。正品果可以卖到三块五、四块、四块五，这是一斤（价）。群众吃了后有六次买我家的，说这西红柿品质好。八分多地毛收入现在就是两万九。把这第一茬果卖完以后，可以卖到三万到三万一千块左右。”

熊新科说，高品质得益于村上统一引进优质苗种和专家指导，让头一回作务大棚西红柿的他尝到甜头，预计这八分地西红柿第二茬果品卖完可再收入万元。而他只是村里今年设施蔬菜的中等收入者。

君朝村村民熊新科：“原先我在外面打工根本落不钱，现在这两三个月就相当于我原来几年的收入。辛苦但是我们很高兴。”

据了解，今年一季度，君朝村现代设施蔬菜产业园区新增设施农业大棚40个，新增面积60亩，发展圣女果、小乳瓜等多个品种。由于品质好，价格普遍比上年同期增长20%以上。其中莲花白目前收购价为每斤8毛钱，价格是去年同期的5倍多。截止5月中旬，村上园区设施蔬菜收入已超过去年的全年收入。

福建泉州客商吴天送：“华州的莲花白在整个国内，它的品质都是排在前几名的，质量好一点。今年的菜总体上品质还可以。”

省统计局最新统计结果显示：今年一季度，渭南全市农林牧渔业总产值完成 31.5亿元，农林牧渔业增加值完成 17.6亿元，分别同比增长 4.2%，增速均居全省首位。

渭南市农业局副局长张宏义：“一季度，我们市新增了两万多亩的设施农业规模，已经完成了全年任务的50%以上。这个成为全市今年一季度农业经济增速的一个主要原因。同时呢通过品牌提升和品牌体系产品标准上的构建，我们提高了我们农产品的市场竞争力，取得了比较好的市场效益。”

编辑： 王瑜