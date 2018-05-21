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“瘾君子”走出看守所1小时 吸毒又被抓

时间：2018-05-21 18:16:44  来源：西部网-陕西新闻网  作者：鲁鹏飞 马洁

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“瘾君子”走出看守所1小时 吸毒又被抓

看守所刚释放出来1小时又购买毒品吸食。近日，宝鸡高新警方抓获1名刚从看守所释放，又购买毒品吸食的“瘾君子”。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 马洁） 看守所刚释放出来1小时又购买毒品吸食。近日，宝鸡高新警方抓获1名刚从看守所释放，又购买毒品吸食的“瘾君子”。

据了解，5月17日，宝鸡市公安局高新分局八鱼派出所民警在工作中获悉：吸毒人员吴某刚从看守所释放，有再次购买毒品的嫌疑。上午10时许，侦查人员在宝鸡渭滨区汉中路南端河堤上将嫌疑人吴某抓获，此时，吴某躲在附近公厕刚刚吸食完毒品海洛因。

经警方询问和进行尿检，吴某对自己吸毒的违法事实供认不讳。原来，吴某从2005年开始吸食毒品海洛因，毒瘾很深。2010年10月、2014年8月先后被公安机关依法强制隔离戒毒，2017年10月因非法持有毒品被渭滨区法院判处有期徒刑7个月。

5月17日上午9时许，吴某刚从看守所释放出来，又经不住诱惑，迫切想过一把瘾，便联系购买毒品吸食，没想到被民警抓了个正着。

目前，吴某已被依法强制隔离戒毒。

编辑： 王瑜

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