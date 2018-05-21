宝鸡治理校外培训公布举报电话 违法违规办学可投诉

宝鸡专项治理校外培训机构，整顿各类违法违规办学招生行为。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 为切实减轻中小学生课外负担，进一步规范中小学生校外培训机构办学行为。近日，宝鸡市教育局、市民政局、市人力资源和社会保障局、市工商行政管理局、市公安局、市物价局决定联合开展中小学生校外培训机构专项治理行动，依法整顿各类违法违规办学招生行为。

多部门联合专项治理校外培训机构

此次专项治理范围为面向中小学生举办的非学历文化教育类培训机构。专项行动将积极治理以开展“应试”为导向的培训及违背教育规律和青少年成长发展规律，影响学校正常教育教学秩序，增加学生课外负担，增加学生家庭经济负担的培训行为。

通过治理，坚决取缔无证、无资质、存在重大安全隐患的培训机构；制止涉及中小学主要学科课程的超前、超纲教学，强化应试等现象；纠正个别在职教师在校内未按教学计划和进度授课，参与校外培训机构教学现象；杜绝校外培训机构将培训结果与中小学校招生入学挂钩的行为。

专项治理行动由宝鸡市教育局牵头，市民政局、市人社局、市工商局、市公安局、市物价局联合开展治理行动。专项治理工作按照“谁审批，谁主管，谁负责，谁治理”的原则，将对于无证、无资质、存在安全隐患的校外培训机构，分别由相关部门按规定查处；对于校外培训机构存在超前、超纲教学的现象，教育部门要主动制止，并交由有关部门处理；对于在职教师未按教学计划和进度授课、参与校外培训机构教学的行为，教育部门要严肃处理。

依法整顿各类违法违规办学招生行为

宝鸡市各县（区）人民政府相关部门将对辖区校外培训机构的校舍、食品、卫生、消防、安保和校车等开展安全大排查，对存在安全隐患的办学机构，责令立即停办整改;对问题严重、整改不落实的，将坚决依法取缔。

专项治理将重点对无证非法办学行为、“一证多址”办学行为、以“应试”为导向的各类培训班、虚假违法招生广告、乱收费行为进行整顿。

严查校外培训机构培训结果与中小学校招生入学挂钩的行为。 严禁校外培训机构组织中小学生等级考试及竞赛，坚决查处将校外培训机构培训结果或者参加未经教育行政部门批准组织的各类竞赛结果与中小学校招生入学挂钩的行为，并依法追究有关学校、培训机构和相关人员责任。

严查公办学校和教师中存在的不良教育教学行为，严查公办学校和教师参与校外培训机构办学违规行为。 坚持依法从严治教，坚决查处一些中小学校不遵守教学计划、“非零起点教学”等行为，严厉追究校长和有关教师的责任；坚决查处中小学教师课上不讲课后到校外培训机构讲，并诱导或逼迫学生参加校外培训机构培训等行为，一经查实，依法依规严肃处理，直至取消教师资格。坚决查处公办学校参与校外培训机构组织的教学或培训，对公办学校及教师参与校外培训机构办学、为校外培训机构招揽生源等行为，将严格按照相关规定查处。

据了解，此次专项治理行动将分五个阶段实施，为确保专项治理顺利开展，宝鸡市教育局现向社会公告专项治理行动举报监督电话和邮箱，欢迎广大学生、家长、办学者和社会各界监督。

宝鸡市县（区）教育行政部门 举报监督电话 举报监督邮箱

宝鸡市教育局 0917-2790307 bjsmgzx@163.com

金台区教育体育局 0917-3801022 bjsjtqmgzx@163.com

渭滨区教育体育局 0917-3959301 wbjyjyg@163.com

陈仓区教育体育局 0917-6212739 zcjg2013@126.com

高新区文化教育局 0917-8662532 gxjy866@163.com

凤翔县教育体育局 0917-7211221 fxxcjb@126.com

岐山县教育体育局 0917-8213073 qsjtjzcjg@163.com

扶风县教育体育局 0917-5230931 ffcjb2010@163.com

眉县教育体育局 0917-5548860 czjb8860@163.com

陇县教育体育局 0917-4604416 lxxqzjg@163.com

千阳县教育体育局 0917-4241116 qycrjyb@163.com

凤县教育体育局 0917-4805918 ywgt5918@163.com

太白县教育体育局 0917-4951136 tbwjj@163.com

麟游县教育体育局 0917-7963641 jyg645@126.com

编辑： 王瑜