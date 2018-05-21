陕西召开弘扬“西迁精神”座谈会，激发科技工作者创新热情。摄影 周仁杰
西部网讯（记者 熊惠玲） 为庆祝即将到来的“全国科技工作者日”，激发广大科技工作者创新争先热情，今天（5月21日），由中国科协、中共陕西省委、光明日报联合举办的弘扬“西迁精神”科技工作者座谈会在西安召开。中国科协党组书记、常务副主席怀进鹏，副省长陆治原出席座谈会。
会上，来自西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学等高校科研院所的8位科技工作者代表，讲述了“西迁”历史中的感人事迹，畅谈对“西迁精神”的感悟和认识。省科协向全省广大科技工作者发出《弘扬“西迁精神”，争做新时代科技创新先锋》的倡议书。
“交大西迁是一大批科学家科技报国、家国情怀的体现。一批德高望重的老教授就是以这种情怀克服了极大的家庭困难，来到这里扎根创业的。”西安交通大学原党委书记潘季说，“中国电机之父”钟兆琳先生，迁校时已50多岁了，夫人卧病在床需要照顾，周恩来总理曾提出钟先生就不必去西安了，但他却婉拒了，安顿好妻女来到西安。他经常对我们说，不把西北开发建设起来，中国就没有真正的繁荣昌盛，支援西北是每个教师应有的责任，一定要克服困难负起责任来。这样的故事还有许多许多，他们的精神始终激励和引领着一代代交大人扎根西部，艰苦创业。
中科院西安光机所研究员范文慧的岳父和父亲都是“西迁”科技工作者中的一员，他们鞠躬尽瘁，无怨无悔，为祖国科研事业奉献了一生。“在父辈们这种‘大公无私、先公后私、公而忘私’精神的鼓舞和激励下，我在英国从事科研工作6年后也携全家返回西安。”他说，自己要以“西迁精神”为激励，不畏艰难困苦，甘于扎根奉献，在新时代、新征程有新作为。
怀进鹏充分肯定了“西迁”科技工作者为陕西经济社会发展作出的历史性贡献。他说，新时代传承弘扬爱国奋斗的“西迁精神”具有重要意义，中国科协要积极动员和调动广大科技工作者，大力弘扬新时代中国科学家精神，把广大科技工作者更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，凝聚起进军世界科技强国的磅礴力量。
陆治原表示，全省科协组织和科技工作者要切实推动“西迁精神”的继承弘扬，提高站位，充分认识新时代弘扬“西迁精神”的重要意义。他指出，传承弘扬好“西迁精神”既是重大的政治任务，也是推进陕西经济高质量发展的内在动力。全省广大科技工作者要与时俱进，深入挖掘丰富“西迁精神”的时代内涵，力戒浮躁、勇攀高峰，全力攻克核心技术瓶颈，抢占科技创新制高点。
编辑： 王瑜
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