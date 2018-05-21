家长质疑宝鸡一中变相“掐尖” 宝鸡市教育局：责令立即整改

宝鸡市第一中学发出公告。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 张晓辉 李东方）这两天，西部网连续报道了宝鸡市第一中学设置报名条件，违反教育部民生招生“十条严禁”属于变相“掐尖”一事，遭到家长质疑，宝鸡市第一中学连夜发出公告取消了报名条件。那么做为宝鸡市第一中学的主管部门宝鸡市教育局对此事又是怎么监管的呢？

在教育部《关于做好2018年普通中小学招生入学工作的通知》中明确规定：要将民办学校招生入学工作纳入当地教育行政部门统一管理，引导其合理确定招生范围。

宝鸡市教育局的工作人员介绍，宝鸡市第一中学的招生简章前期通过他们教育部门审核备案，设置报名条件的初衷也是为了引导家长、学生理性报考。但是招生简章发布后，他们也发现了一些问题，和教育部发布的“十项严禁”有冲突。

宝鸡市教育局 基础教育科科长杨爱魁说：“市教育局立即责成宝鸡市第一中学进行整改，学校也即刻发布了公告，取消报名条件！”

杨科长说，今年是宝鸡市面谈招生实施的第一年，确实有一些问题考虑不全面。“今后我们将加大监管力度，指导宝鸡市第一中学做好面谈工作，确保今年招生工作平稳顺利。”

编辑： 韩睿