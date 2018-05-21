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5月26-29日 商洛市区及312国道307省道部分路段管制

时间：2018-05-21 15:25:49  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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5月26-29日 商洛市区及312国道307省道部分路段管制

2018中国环秦岭公路自行车赛暨全国公路自行车联赛将于5月26日至29日在商洛举行，为保证赛事顺利进行，商洛市决定进行交通管制。交通管制时段和路段内，禁止一切机动车、非机动车通行和停放，禁止行人进入管制路段。

西部网讯（记者 刘望）2018中国环秦岭公路自行车赛暨全国公路自行车联赛将于5月26日至29日在商洛举行，为保证赛事顺利进行，商洛市决定进行交通管制。交通管制时段和路段内，禁止一切机动车、非机动车通行和停放，禁止行人进入管制路段。

5月26日8：00—15：00 时，对商鞅大道全段、商丹大道、312国道紫荆大桥（312国道南幅路面）至商鞅大道实施交通管制。

5月27日8：00—15：00 时，对商州市区商鞅大道西段（王源大桥以西路段）、江滨大道（王源桥至立交桥段南幅路面）、工农路（西幅路面）、州城路（南幅路面）、民主路、通江路（欣源酒店至望江楼段）等路段实施交通管制。

5月28日8：00—15：00时，将分时段对商州市区商鞅大道（北幅路面）、商丹大道、312国道沙河子至商州市区环北路全段、312国道构峪收费站至商鞅大道段（北幅路面）、312国道商州区沙河子至夜村镇会峪村段、蟒岭绿道商州至洛南全段、洛南县环城南路、洛南县江滨南路、307省道洛南县八里至商州区黄沙桥、商州市区通江西路、民主路等路段实施交通管制。

5月29日8：00—13：30时，对商州市区商鞅大道（北幅路面）、商丹大道、312国道沙河子至商州市区环北路全段、312国道构峪收费站至商鞅大道段（北幅路面）等路段实施交通管制。

交通管制时段和路段内，禁止一切机动车、非机动车通行和停放，禁止行人进入管制路段。路段单侧管制的，另一侧机动车、非机动车可以单幅双向通行，所有车辆和行人一律要听从执勤民警指挥，择路绕行，凡违反公告规定的，依法从严处罚。

编辑： 刘望

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