自货自运是否涉嫌非法营运？记者追问主管部门界定标准

西部网讯（记者 周到）近日，网友孙先生向西部网民生热线反映，他在用自家面包车给自己家拉货时遭到运政的拦截和处罚。“运政先是开了3万的处罚通知书，后来我通过各种渠道交了3千元，才把车子弄出来。”孙先生质疑，运政是否有上路拦截车辆进行检查的权力？“非法营运”的具体判断标准又是什么？为什么3万罚款最后成了3千？

针对这些问题，西部网、陕西头条客户端向新城区运管站的上级业务主管部门——西安市交通运输局进行了追问。

民生热线：

拉自己的货被运政罚款 非法营运该如何认定？

新闻回顾：

用自家车送自家货成"非法营运" 交通部门称执法合理

自家车拉自家货被罚 是否为非法营运车主运政各执一词

追问1：运政是否有权利截停车辆进行稽查？

西安市交通运输局政策法规处工作人员称， 道路运政执法人员具有上路执法权。根据《道路运输条例》，运政执法人员可以在道路路口和货运集散地进行监督检查，可以在指定路段拦截车辆。

工作人员同时也强调，稽查人员不得随意拦截、双向拦截正在行驶的车辆。稽查工作应当选择安全和不妨碍通行的地点进行，并设立警示牌或醒目、明显标志物体示意，避免引发交通堵塞和安全事故。

针对网友反映的“被别停”现象，该工作人员称，“别停”行为具有危险性质，执法人员应当做好安全防护工作，注意自身和他人的人身财产安全，但不得采取危险方式进行执法，如果网友反映属实，可以通过行政复议或行政诉讼进行救济。

追问2：自货自运是否涉嫌非法经营?

西安市交通运输局政策法规处工作人员称，在具体的运政稽查中，是否“非法营运”主要有三个判断条件：执法对象是否具有道路货运的客观事实存在；道路运输活动是否为社会公众服务的；道路运输活动是否具有商业性质。只有同时满足这三个要件，才会被认定为“非法营运”。

针对“自家拉货”也有不同的认定标准，他举例称，如果是开自己的车买了电视机自己家用，电视机不再在市场流通，则不属于非法营运；如果企业或个体工商户用自有车辆为生产经营配送货物，货物会以某种形式再次进入市场流通，会发生费用结算，则属于非法营运。

有些货物的运送不是直接结算运费，而是以盈利为目的，计算到了生产经营成本，并计进入最终货价力，不论最后是赚是赔，都属于“营运”范畴。“以本案为例，孙先生开着自家的车拉运减压阀23箱以备销售，运输成本必然会计算在减压阀的零售价中，着就构成了盈利，属于营运要件之一。”

追问3：法律规定罚款3万，为啥最后罚了3000？

按照《道路运输条例》，在没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款，而新城区运管站最后只罚款3000元。网友质疑，罚款为什么可以讲价？

西安市交通运输局政策法规处工作人员认为，作为一般行政处罚，新城区运管站应当在《道路运输条例》规定的“3万元以上10万元以下罚款”所限定的后果中享有自由裁量权。在该起案件中，当事人家中确实困难，因而享受了《行政处罚法》中关于减轻处罚的有关法律规定。新城区运管站的行政行为符合法律规定。

趋势：年底前或将取消部分货运车辆许可审批事项

由于之前并没有法院的判例，因而没有有效参照案例，但西安市交通运输局政策法规处工作人员透露，根据交通运输部等14个部门联合印发的促进道路货运行业健康稳定发展行动计划（2017-2020年）的通知，交通运输部牵头在2018年底前，要推动取消部分许可审批事项，减轻道路货运经营负担。

其中就包括落实国务院有关“放管服”改革要求，精简道路货运行政许可事项，研究推动取消道路货运站场经营许可、外商投资道路运输业立项审批、 总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证 ，充分利用信息化手段、保险机制等，加强事中事后监管。

编辑： 刘望