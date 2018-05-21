京东物流首开"汉堡-西安"中欧专列 欲建跨境物流集散中心

京东物流“一带一路”直通车中欧班列（汉堡—西安）正式开通。

西部网讯（记者 孙鹏 魏永贤）5月21日，伴随着阵阵汽笛鸣响，一辆挂着京东物流标志，从德国汉堡始发的中欧班列，经过16天的行程，途径波兰、白罗斯、俄罗斯、哈萨克斯坦，从阿拉山口入境中国，到达目的地西安国际港务区铁路集装箱中心站。

京东物流此次开通的汉堡-西安精品专列，亦是电商物流首个中欧专列，此外还将开设德国另一大港杜伊斯堡为起运地的中欧专列。在为满足电商多元化跨境链路的同时，也将西安打造成内陆跨境物流集散中心，发挥西安“丝绸之路经济带新起点”作用，将更多优质进口商品送到全国各地。

西安跨境物流集散中心 带领西部地区弯道超车

中欧班列自运行以来，已经成为“一带一路”倡议推动下的全球化标杆。近几年，随着跨境电商的迅速发展，我国与欧洲之间的物流需求旺盛。中欧班列的开行，通过陆地运输弥补了内陆城市不沿海，外向型经济发展受阻的先天不足。据悉，目前京东物流每周都有从汉堡、杜伊斯堡、马拉舍维奇、布达佩斯等欧洲城市发往西安的跨境商品，品类涉及到汽车用品，家居等快消品类。

京东物流中欧精品专列选择落脚西安，依托西安国际港务区管委会，西安铁路集装箱中心站、西安综合保税区等平台，在西安国际陆港多式联运有限公司的协调帮助下，整合公、铁、海、空多种运输方式，发挥西安国际、国内双代码的内陆港口优势，搭载电商平台，将西安建设为承东启西、连接南北、贯通欧亚的重要跨境电商物流中心。

京东物流国际供应链总经理韩鎏表示，“基础设施互联互通是一带一路倡议的前提，与京东物流成为国际化社会供应链的基础设施的愿景不谋而合。我们希望开通的中欧专列不再是一条简单的中欧铁路通道，它将在推动西安在跨境电商物流发展的同时，深化西安作为‘对外开放新高地’、一带一路‘起始点’的贸易中心属性，推动西部地区在跨境电商流通领域弯道超车，使更多进口商品通过西安，走向全国各地。

京东丝路跨境电商贸易集散中心西安揭牌。

从德国汉堡始发的中欧班列，经过16天的行程抵达西安。

一站式“仓到仓”跨境物流 实现海外仓到保税仓的无缝连接

中欧班列虽横穿欧亚，但运输成本只有空运的五分之一，时间却比海运缩短了一半以上，适合对时效性要求不强、重量大等商品运输，是一条安全、高效、便捷的跨境物流“直通车”。

而相比公共班列，京东物流开通的精品专列为商家提供了一站式“仓到仓”的跨境物流解决方案，即直接将货物从产地仓送到铁轨上的“移动仓”——中欧专列，进入国门之后发往全国各地保税仓或区域中心仓，全程不需要分开转运、拼货/集货、长时间等待清关等，实现全程信息共享，可跟踪可监控。据商家表示，“空运虽然快，但货到之后的仓储成本也很高。京东物流可以根据大数据预估销售高峰，提前沟通我们备货，将商品从外海厂家直接送到火车上。打通数据信息之后，我们可以做到在途可售，到达国内之后直接清关配送给消费者或者进入到离消费者最近的保税仓，借助中欧班列（西安）的高效运输，在时间和成本上都得以压缩。”

韩鎏表示，“通过前后延伸的服务链，从揽货到落地配送，我们为电商提供的是综合性的服务，来提升国际供应链的效益。为企业客户、中国消费者引进更多欧洲优质商品。”

据悉，此次京东物流中欧专列进口商品主要来自汽车用品、家居等消费品类。近几年，随着主流消费群体的消费需求逐渐从“温饱型”转向“品质型”，促进了跨境商品的销量大幅增长。此次京东物流中欧精品专列的到港，为全球购“618”备足“弹药”。产地直送，将更多正品进口好货更快速的送达消费者。

编辑： 鄢山宇