2018年全国林业和草原科技活动周在陕西杨凌启动。

西部网讯（记者 贺桐）5月20日，2018年全国林业和草原科技活动周启动仪式在位于陕西杨凌的西北农林科技大学举行。

本次林业和草原科技活动周以“践行两山理念 共建生态文明——林业和草原科技助力绿色发展”为主题，通过大学生双创活动展示、科技合作仪式签订、科普互动体验、科技下乡、科技成果展播等系列活动，宣传森林、草原、荒漠、湿地和野生动植物保护等自然生态科普知识，进一步提高公众科学素质和科学意识。活动周期间，陕西杨凌主会场举办4个主题十几项活动，北京、浙江等分会场同步开展7项活动。

2018年全国林业和草原科技活动周由国家林业和草原局主办，国家林业和草原局科技司、中国林科院、陕西省林业厅、西北农林科技大学等13家单位承办。国家林业和草原局、科技部相关部门单位、西北农林科技大学、陕西省林业厅的负责人出席活动周启动仪式。来自有关省林业厅、科研机构、高校的近百名专家、师生，共1000余人参加了活动。

在活动周启动仪式上，国家林业和草原局副局长彭有冬向西部森林生物灾害治理国家林业和草原局重点实验室、国家林业和草原局葡萄和葡萄酒工程技术研究中心授牌，向“林科学子红色筑梦走进梁家河”大学生创新创业团队主题实践活动授旗。启动全国林业创新创业大赛；签署了科技合作协议和大学生创新创业成果洽谈协议；开通运行林业和草原科技推广APP。

陕西杨凌主会场举办的主题活动包括专家科普报告会、科普知识展播、科普现场互动活动等，此外，西北农林科技大学在创业园、博览园举办开放活动。北京、浙江等分会场开展“林科学子红色筑梦走进梁家河”大学生创新创业团队主题实践活动、走进森林体验自然及林业和草原知识进军营、全国林业科普微视频大赛、自然体验培训师培训班等活动。

全国林业科技活动周已连续举办多年，每年一主题，每题多亮点。全国林业科技活动周得到了各级政府的大力支持和广大民众的广泛参与，收到了良好的社会效果。通过举办全国林业科技活动周，讲好中国林业故事，普及林业知识和科学理念，促进林业科技与林业生态建设相结合，推进林业建设的全社会参与和共建共享。

编辑： 贺桐