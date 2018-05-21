西安交警通报玉祥门事故调查结果 驾驶员锁定且血检为醉驾

事发现场

警方通报

西部网讯（记者 刘望）5月16日，西安市环城西路玉祥门盘道发生一起交通事故，一辆凯迪拉克越野车失控撞向相向而行的面包车，造成面包车上2名驾乘人员死亡。今天（5月21日），西安交警莲湖大队对外通报案情，初步确认肇事车辆驾驶员王某龙为醉酒驾车。

通报称，经专案组连日缜密侦查，锁定车主王某龙(男，30岁，未央区南何村人，无业)为“5·16”环城西路交通事故肇事车辆陕A278D9号凯迪拉克越野车驾驶人，检测其血醇浓度为146.32mg/100m1，（醉驾认定标准为80mg/100m1，该驾驶人血醇含量比醉驾标准多出66.32mg/100m1）。其伤情为双侧多处肋骨骨折、右侧锁骨骨折、颈椎和腰椎挫伤肺挫伤、眼眶外伤，目前仍在医院重症监护室救治。

经警方调查确认，凯迪拉克越野车车内乘坐情况为：前排副驾驶乘员赵某伟(男，19岁，未央区三桥人，酒吧工作人员)，后排从左至右乘员为安某会(女，21岁，渭南市澄城县人，酒吧营销人员)、来某某(女，21岁，甘肃省正宁县人，酒吧营销人员)，刘某(男，26岁，未央区南何村人，无业)、高某(男，22岁，蓝田县金山村人，酒吧服务人员)。

目前赵某伟与安某会已治疗出院，来某某(右肾摘除、骨盆骨折、全身多处软组织挫伤)、刘某(右腿、右臂骨折)2人在医院重症监护室救治，高某(颅脑外伤，全身多处软组织损伤)在普通病房救治，均无生命危险。

目前，专业机构正对事故车辆痕迹、安全技术性能进行勘验，对车内微量物证和肇事车辆行驶速度进行检验鉴定。后续调查及救治善后工作正在积极进行中。

【延伸阅读】

酒驾一般分为酒后驾车和醉酒驾车。醉酒驾车是指车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于80mg/100mL的驾驶行为。

量化：

醉酒驾车检查20mg/100ml大致相当于一杯啤酒；80mg/100ml,则相当于3两低度白酒或者2瓶啤酒；100mg/100ml,大致相当于半斤低度白酒或者3瓶啤酒。

落实到具体的白酒酒精度数，如果人体中每百毫升血液中含到100毫克酒精，不同的酒类的量化分别是：70度白酒约50克；60度白酒约75克；50度白酒约100克；40度白酒约150克，也就是一口杯的量；日本清酒约500克；红酒约600克；啤酒约3瓶或者6个易拉罐。

编辑： 刘望