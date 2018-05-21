榆林神木一拉煤车车头被落石埋压 1人不幸身亡

5月19日下午14时48分在，神木张板崖收费站向北路段，一辆过往拉煤车车头被落石埋压，车内两人被困。

消防人员救援。

西部网讯（陕西广播电视台新闻中心记者 王蓉） 5月19日下午14时48分在，神木市张板崖收费站向北路段，一辆过往的拉煤车车头被落石埋压，车内两人被困，一人被救出时已无生命体征。

榆林消防神木中队到达现场，是这山上悬崖上面掉下一块石头，将一辆拉煤车车头砸中，还有车头前半个车身。拉煤车的驾驶室严重变形，车内有两人被困，一人被困驾驶座位置，另一人被困驾驶室后排。当天天降大雨，山崖上边仍有一些小石头陆续掉下，随时有再次大面积坍塌的可能，给救援带来了很大的不便。

消防员：“当时后排的人，腿在这个地方了卡住了，头在下边了，不能让说话了，师傅一直呼救，在说话耗费体力，我们先把驾驶室内的杂物与碎石进行了清理。”

后排被困人员意识清晰，身体被车顶压住，大腿部位被卡，不断呼救，消防使用液压剪断钳将车顶破拆，扩大施救空间，随后多人合力将其抬出，生命体征正常。另一被困的驾驶员小腿被座椅和变形车头卡住，消防利用液压扩张器撑大方向盘与座椅之间的空间，趁机将被困人员拉出，不幸的是由于被压时司机头部重伤，救出时已无生命体征。

编辑： 韩睿