西安严管共享单车再发通知 对乱停放加大执法力度

西安街头共享单车占道行人难通过。资料图
西部网讯（记者 刘望）近日，有网友反映，西安市的共享单车乱停放现象有所反弹，对此，西安市城市管理局发出通知，将进一步加强人行道共享单车停放监管。
通知要求，各区（县）城市管理局、西咸新区城乡管理局及各开发区城管执法分局应按照市局关于人行道《共享单车停放管理标准及措施》要求，对在禁止投放区域和禁止停放区域的违停车辆组织开展专项集中整治，督导运营企业做好日常停放管理，营造良好的静态交通秩序。
具体要做到车头停放一致，车辆停放在规定区域内，且整齐有序；及时清理违停车辆，根据车辆停放点饱和情况及时调度转运车辆，避免车辆影响行人通行和市容秩序的现象发生。按照《西安市城市市容和环境卫生管理条例》相关规定，加大对人行道上共享单车乱停乱放的执法力度，严格管理，依法查处共享单车乱停乱放行为。
要对违停问题突出的运营企业进行约谈，责令其按照相关规定切实做好运维工作，规范停放秩序，积极采取电子围栏和信用记录等措施，有效规范骑行人停放行为。按照《西安市互联网租赁自行车企业服务质量考核办法》对运营企业进行考核，督促运营企业提高管理水平和服务质量。
编辑： 刘望
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