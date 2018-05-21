太空搭起新“鹊桥” 陕西航天力量又现“神助攻”

我国在西昌卫星发射中心成功将探月工程嫦娥四号任务“鹊桥”号中继星发射升空。新华社 发

西部网讯（记者 刘望 通讯员 张平 张鹏 张昊）今天（5月21日）5时28分，在西昌卫星发射中心，长征四号丙运载火箭将嫦娥四号中继卫星 “鹊桥”送入预定轨道，它将在地面测控站与未来着陆月球背面的嫦娥四号探测器之间，搭建一座数据信号的桥梁，为嫦娥四号提供卫星“中继服务”，是名副其实的“嫦娥先行官”，位于西安的航天企业则为鹊桥升空提供了坚实保障。

长四丙火箭再立功 航天六院为鹊桥提供金牌动力

推举“鹊桥”升空的发动机均由位于西安航天基地的中国航天科技集团六院研制提供，此次成功发射为我国“嫦娥四号”月球探测器在月球背面软着陆搭起“鹊桥”铺平了道路。承担本次发射任务的长征四号丙运载火箭自2006年首飞至今，已执行20余次发射任务，将20多颗遥感卫星送入太空，并搭载发射了10余颗国内外小卫星，为空间探索立下了赫赫战功。

本次发射任务是长征四号丙运载火箭首次在西昌卫星发射中心执行高轨道发射任务，开启了其开展宇航发射任务的“新征程”。中继星“鹊桥”是中国航天科技集团有限公司自主研发的地月中继通信卫星，同时也是人类历史上第一颗地球轨道外专用中继通信卫星，也是第一颗在地月L2平动点上采用Halo轨道的卫星。

“鹊桥”的成功发射，标志着我国率先掌握了地月中继通信技术，这是我国在月球探测领域取得的新突破。中继星“鹊桥”的成功发射，为后续嫦娥四号成功着陆月球背面开展探测任务奠定了关键性的基础，为嫦娥四号探月工程的圆满完成提供了有力保障。

从2007年10月到2013年12月，航天六院研制的多型号火箭发动机推举着长征三号甲系列运载火箭将“嫦娥一号”“嫦娥二号”“嫦娥三号”顺利送入太空，圆满实现了我国月球探测“绕落回”三步走中的前两步。

探月工程总设计师吴伟仁在西安检查中继卫星研制情况。苏宏伟 摄

航天五院西安分院搭鹊桥 太空通信节省45万公里

位于西安航天产业基地的航天科技五院西安分院为“鹊桥”研制了测控分系统、中继通信分系统及天线分系统，部件级产品国产化率100%，完全实现自主可控，有效保障了“鹊桥”从升空那一刻起到在轨运行全阶段各类重要数据信号的传送和重要功能的实现。

“鹊桥”要架设在距地球约45.5万公里的拉格朗日L2点，为保障嫦娥四号中继卫星顺利实现星际穿越、时刻与地面保持联系，航天五院西安分院的设计师们采用了前所未有的创新性设计手段，在不同的入轨阶段设计了相应的工作模式，满足了复杂多变的入轨过程需要，保障地面对“鹊桥”的可控。为了保证信息传输的准确性，西安分院所采取的创新性设计这时就发生重要作用。

测控分系统提供的多个安全备份遥测遥控指令就好比让嫦娥四号中继卫星这个人类的“孩子”带了好几部手机，“地球母亲”同时给这几部手机打电话，发出相同的遥测指令，避免了因为距离远或其他太空因素造成的信号中断、信息传送不准确等问题。”

西安分院主管科研生产任务的和新阳副院长表示，“鹊桥”的成功搭建，使得中国成为世界上第一个向深空发射中继卫星的国家。未来，“鹊桥”还可能为我国及其他国家深空探测提供服务，有了这座“桥”至少可以节省45.5万公里的太空通信距离。我们的深空探测也进入新时代。

编辑： 刘望