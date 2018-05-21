2018“丝路经济国际论坛”会议在西安召开
中国（西安）丝绸之路研究院院长胡健教授作大会主旨发言。
来自俄罗斯、哈萨克斯坦、波兰等国的学者进行了交流发言。
西部网讯 由国家统计局、陕西省统计局、中国（西安）丝绸之路研究院等单位主办的2018“丝路经济国际论坛”国际学术会议5月19日-20日在西安财经学院召开，来自俄罗斯、哈萨克斯坦、波兰及国内著名高校、研究院所的百余名专家学者参加了会议。
会议围绕 “一带一路”建设，给丝路沿线国家和地区经济合作与发展带来的机遇和挑战，如何通过“一带一路”战略促进丝路沿线国家和地区经济、金融和贸易的合作与共享等主题展开。
论坛开幕式上，西安财经学院党委书记杨涛致欢迎词。中国（西安）丝绸之路研究院院长胡健教授作大会主旨发言。他认为，在经济全球化的今天，连接活跃的东亚经济圈和发达的欧洲经济圈的中间地带（“一带一路”区域），却是世界经济最不发达的地区之一。该地区的不发达使得世界经济割裂成东西两级，经济融合和政治等方面之间的分歧始终是该地区合作的软肋，但是这种经济的非均衡发展给世界经济带来了困境，成为世界经济持续低迷，反弹乏力的重要因素之一，世界经济发展严重的不均衡性呼吁第四经济增长极的出现，以推动整个世界经济的复苏，而这也正是“一带一路”建设缘由及发展的宗旨。
中国（西安）丝绸之路研究院发布了三个最新研究成果，分别是：2017 “一带一路”营商指数研究报告、2017“一带一路”链接指数研究报告和2017“一带一路”国家经济社会发展指数研究报告。
在为期两天的会议中，来自国内外的31名专家学者作了专题报告。国内著名学者，清华大学教授许宪春、南京大学教授风笑天、南开大学教授马蔡琛、中国科学院曹志刚等人围绕丝路沿线国家/地区经济社会发展，金融、贸易合作共享，互联互通合作机制，以及博弈论和智库建设等方面发表了颇有见地的报告。来自俄罗斯、哈萨克斯坦、波兰等国的学者，从本国角度分析了“一带一路”建设对区域内国家的影响，并提出了中俄、中哈、中波在“一带一路”建设发展过程中及文化交流中的具体合作思路。
本次会议展示了“一带一路”前沿的学术成果，为促进丝路沿线国家和地区经济、金融和贸易合作与共享，对保障“政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通”，推进“一带一路”建设将产生积极而深远的影响。
编辑： 刘振华
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