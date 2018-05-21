西安民校小升初今天开始报名 需注意以下问题

学生及家长登录西安市民办学校初中招生系统即可报名。

西部网讯（记者 彭芬） 西安市2018年民办学校初中招生网上报名今天（5月21日）上午8：00起，到5月31日下午18：00进行。学生及家长登录西安市民办学校初中招生系统（网址：http://mbcz.xaywjy.com）即可报名。

在指定地点领取报名条

学籍在西安的学生，在学籍所在学校领取报名条。学籍不在西安，但是西安户籍的学生，在户籍所在区县教育局指定地点领取报名条。外地户籍政策规定准入类学生，在意向报名学校所在区县教育局指定地点领取报名条。

学生及家长拿到报名条之后，登录系统网址、填写用户名、密码、验证码，点击“确定”即可登录。

打开系统之后首先会看到这样一行字“提示：登录的时间限制为：5月21日8：00——5月31日18：00”，在报名期间，才能正常登录。

承诺书须手动输入 牢记新设置密码

登录成功之后，如果是首次登录，系统将会自动弹出“报名须知”。学生及家长一定要认真阅读，并点击最底端“确认报名须知”，才能进入下一步操作。

随后，系统自动进入确认承诺书页面。这里特别需要注意的是，不能偷懒，学生及家长必须手动录入承诺书内容，一定要一个字一个字的输入并核对，切记不能复制粘贴。然后，在“承诺人”一栏填上学生的名字，点击确认后进入下一步操作。

这时候，系统将自动进入修改密码页面。此时，可以自行设置密码，密码要求为6-10位字母或者数字，并且需要重复输入确认一次。设置完成后，点击“确认”。此时，页面会弹出一行提示“请牢记您输入的密码”，因为之后再要登录必须输入新设置的密码。

学生信息页面所有选项均为必填项

设置完密码之后，点击“下一步”进入填写学生信息页面，在这里，学生及家长需填写“西安市民办学校初中入学信息登记表”中的信息。

这张“表”中的所有选项均为必填项，千万不可漏填。还特别要注意的是上传照片的格式及要求：一寸证件照，大小要小于100K，像素为250X350，png或jpg格式都可以。

完整的填完表格并确认准确无误后点击“保存”，将会看到一条提示信息：“信息保存成功”，然后点击“下一步”，进入填报志愿页面。

只能选报一所学校 点击“确认报名”后不可修改

进入填报志愿页面后，学生只能选择一所民办初中作为志愿学校，选择完之后在页面最下方点击“提交”。

“提交”之后，系统跳转至“确认报名”的信息页面，并提示：“xx中学志愿填报成功，确认报名后将不能修改志愿，你确认报名吗?” 此时，还有机会再次考虑志愿学校，如果点击“上一步”，则可以修改志愿信息。

需要特别注意的是，在未确认报名的情况下，所填报的志愿学校在报名截止日期之前均可修改，确认报名后将不能修改。

如果点击“确认报名”，系统自动跳转至报名结束页面，并提示“您已成功报名学校，xxxx中学。”至此，整个报名就结束了。

编辑： 高政超