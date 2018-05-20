西安男子高价解救“龟仙人”，竟是外来物种很凶悍。
西安男子高价解救“龟仙人”，竟是外来物种很凶悍。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）家住西安西郊的张先生，今天（5月20日）回家路上忽然碰到一个稀罕物，看起来像是乌龟。
如果要说乌龟也没啥稀奇的，不过这俩伙计个头确实不小，足有四五十公分长，而且样子长得也和常见的龟不太一样。
张先生说，这对龟是他刚刚路过时两个农民工打扮的人卖给他的，一共花了2000块，而且这俩人似乎在这里待的时间不短了。
两千块买来张先生倒不为别的，就是觉得龟长这么大不容易，想着放生，可左查右找都没搞懂这是个啥。
记者随后咨询了懂行的师傅，师傅说这东西网上也就三四百，张先生可能是被人忽悠了。虽然张先生是好心想要放生，但这好心可容易办了坏事。
养龟爱好者告诉记者，它的爪子和尾巴像鳄鱼，所以叫鳄龟。鳄龟千万别放生，这种龟很凶猛，会咬死鱼和比他小的龟，破坏当地生态平衡。
随后，张先生决定还是将这对龟送到野生动物保护站，在这儿也提醒大伙儿，碰上不认识的动物切勿随意购买或是放生。以免好心办了坏事，另外对于街头这些售卖鳄龟的男子，大家也留个心，千万别再上当。
编辑： 张娟
娱乐影视毕竟还是一门艺术，空中楼阁般荒诞无稽的网文不应该成为行业的地基，那样只会把影视剧拉到坑里。05-18
娱乐他也透露，目前正在筹备电影剧本，会找西方团队与演员与他搭挡合作，会是幽默惊悚、悬疑侦探类型，希望两年多后能完成，要粉丝期待一下！05-18
娱乐张杰在社交网站上晒出与一位87岁奶奶粉的亲密合照，并感叹自己如此幸运，祝福老人身体健康，期待鸟巢演唱会时再度相见。05-18
娱乐易烊千玺拍摄广告的花絮图中，千玺身穿运动装，戴发带运动风元气满满。千玺在拍摄间隙回看拍摄内容，工作超认真。易烊千玺广告拍摄花絮 05-18
娱乐第71届戛纳国际电影节已进行过半，由贾樟柯执导，赵涛、廖凡主演的主竞赛片《江湖儿女》自首映以来，国内外好评不断。05-18
娱乐网络上曝光了一组刘涛的幕后花絮，从花絮中可见刘涛常常在拍摄间隙给工作人员分发食物，甚至自己动手制作饮料和众人分享。05-18
娱乐5月16日，作家江南与阅文集团合作签约暨江南新书发布会于京举行。在主题为“五月江南 独爱阅文”的发布会中……05-17
娱乐粉丝经济本身不该受到非难，但它确实还不具备在大众平台上大肆渲染炒作、大力推广的现实条件。05-17
娱乐最近，越播越长的网综开始引起不少观众的注意，和时长大约1个半小时的电视综艺相比，动辄两三个小时的网综时长洗刷了人们对综艺节目的认知。05-17
娱乐值得一提的是，此次极光演唱会消息一经爆出，一众明星好友纷纷录制VCR前来祝贺，也显示出张碧晨的好人缘与毋庸置疑。05-17
娱乐在这组照片中，向来深沉稳重的郎朗竟然活脱脱变成了一个“三岁儿童”，超夸张的面部表情好似一个行走的生动表情包。05-17
娱乐法国当地时间5月28日，《无问西东》还将作为开幕影片，在巴黎揭开第八届法国中国电影节的序幕，并随后在七个城市进行两个月的展映。05-17