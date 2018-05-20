西安男子高价解救“龟仙人”，竟是外来物种很凶悍。

西安男子高价解救“龟仙人”，竟是外来物种很凶悍。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）家住西安西郊的张先生，今天（5月20日）回家路上忽然碰到一个稀罕物，看起来像是乌龟。

如果要说乌龟也没啥稀奇的，不过这俩伙计个头确实不小，足有四五十公分长，而且样子长得也和常见的龟不太一样。

张先生说，这对龟是他刚刚路过时两个农民工打扮的人卖给他的，一共花了2000块，而且这俩人似乎在这里待的时间不短了。

两千块买来张先生倒不为别的，就是觉得龟长这么大不容易，想着放生，可左查右找都没搞懂这是个啥。

记者随后咨询了懂行的师傅，师傅说这东西网上也就三四百，张先生可能是被人忽悠了。虽然张先生是好心想要放生，但这好心可容易办了坏事。

养龟爱好者告诉记者，它的爪子和尾巴像鳄鱼，所以叫鳄龟。鳄龟千万别放生，这种龟很凶猛，会咬死鱼和比他小的龟，破坏当地生态平衡。

随后，张先生决定还是将这对龟送到野生动物保护站，在这儿也提醒大伙儿，碰上不认识的动物切勿随意购买或是放生。以免好心办了坏事，另外对于街头这些售卖鳄龟的男子，大家也留个心，千万别再上当。

编辑： 张娟