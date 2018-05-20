兴平26岁男子跑步被撞身亡，警方全城寻找目击者。

兴平26岁男子跑步被撞身亡，警方全城寻找目击者。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》）26岁，正是青春年华，无限美好的时候，可是，家住兴平的李慧哲，却因为一次跑步，生命永远定格在了26岁。

一个月来，家住兴平市田阜乡湾里村的李慧哲父母每天是以泪洗面，悲痛欲绝，因为，大约一个月前，他们的儿子永远离开了他们。

据了解，26岁的李慧哲在兴平市西吴纺织工业园开着一家餐馆。4月19日晚关了店门之后，他像往常一样给交往了5年的女朋友马某发了一条微信后，出门跑步，可这一出去，他就再也没有回来。

李慧哲的家人告诉记者，当晚10点21分的时候，被撞的李慧哲给朋友打电话说他出事了，当时他已经有些神志不清。

事故发生后，李慧哲被朋友送到了兴平市人民医院，李慧哲的父母也正是在医院，见到了重伤的儿子。

因为伤势过重，李慧哲当晚就被转院至陕西省核工业二一五医院，据李慧哲女朋友讲，转院途中，李慧哲就已经完全昏迷了。事发5天后，也就是4月24日，李慧哲因抢救无效死亡。

白发人送黑发人，这让两位老人悲痛欲绝。更让他们痛苦的是，直到现在，肇事车辆仍未找到。据了解，李慧哲被撞的地方较为偏僻，只有一个监控隐约可以看到事发时，有一辆白色两厢越野车从附近驶过。据负责侦办此案的兴平市公安局交警大队事故科冯警官讲，白色越野车为嫌疑车辆，事故发生后，该车逃离事故现场。

兴平26岁男子跑步被撞身亡，警方全城寻找目击者。

目前，兴平市公安局交警大队事故科已经发出协查通报，向广大群众征集线索，如果您有相关线索，请尽快与冯警官或李慧哲的家人联系。

编辑： 张娟