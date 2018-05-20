好消息！西安地铁六号线一期又一盾构区间实现贯通

5月20日，西安地铁六号线一期丈八六路-丈八四路盾构区间左线实现贯通。
西部网讯（记者 鄢山宇）5月20日上午10时，中铁六局西安地铁六号线丈八六路-丈八四路盾构区间左线“李政号”盾构机在丈八六路站破壁而出，成为西安地铁6号线三环内首家贯通的隧道。
西安地铁六号线一期工程线路长约20.095km，设车站15座（其中换乘站7座）。本标段为六号线一期第七个标段，为一站两区间，丈八六路-丈八四路区间长1138.4m，丈八四路-丈八一路区间长1081.4m米。
丈八四路站于2017年8月2日全线率先封顶，盾构区间左线于2017年11月6日在丈八四路站始发，沿锦业路西行，历时194天到达丈八六路站，盾构区间隧道在高新区锦业路城市主干道下，地面交通量大，并且下穿多条雨（污）水管、自来水管、燃气管道等。
自进场以来，项目部始终贯彻“以技术为先导、以方案为主导、以施组为主线、以安质为前提、以资源作保障、以效益为根本”的生产组织原则，应用了无线可视化视频监控系统应用、电瓶车无线倒车影像视频系统、电瓶车轨枕优化改良工艺、人行走道板铺设优化改良工艺、隧道洞门进出车辆感应及报警系统，以及优化改良同步注浆浆液中转系统、成型隧道管片错台预防措施等八项小发明小创新，其中成型隧道管片错台预防措施荣获了地铁公司“庆五一”职工技能创新项目奖。
丈八六路站～丈八四路站区间的贯通不仅标志着六号线一期工程建设进入了区间盾构施工快速推进的全新阶段，更为后续工程顺利实施奠定了坚实的基础。
编辑： 钟莹
娱乐影视毕竟还是一门艺术，空中楼阁般荒诞无稽的网文不应该成为行业的地基，那样只会把影视剧拉到坑里。05-18
娱乐他也透露，目前正在筹备电影剧本，会找西方团队与演员与他搭挡合作，会是幽默惊悚、悬疑侦探类型，希望两年多后能完成，要粉丝期待一下！05-18
娱乐张杰在社交网站上晒出与一位87岁奶奶粉的亲密合照，并感叹自己如此幸运，祝福老人身体健康，期待鸟巢演唱会时再度相见。05-18
娱乐易烊千玺拍摄广告的花絮图中，千玺身穿运动装，戴发带运动风元气满满。千玺在拍摄间隙回看拍摄内容，工作超认真。易烊千玺广告拍摄花絮 05-18
娱乐第71届戛纳国际电影节已进行过半，由贾樟柯执导，赵涛、廖凡主演的主竞赛片《江湖儿女》自首映以来，国内外好评不断。05-18
娱乐网络上曝光了一组刘涛的幕后花絮，从花絮中可见刘涛常常在拍摄间隙给工作人员分发食物，甚至自己动手制作饮料和众人分享。05-18
娱乐5月16日，作家江南与阅文集团合作签约暨江南新书发布会于京举行。在主题为“五月江南 独爱阅文”的发布会中……05-17
娱乐粉丝经济本身不该受到非难，但它确实还不具备在大众平台上大肆渲染炒作、大力推广的现实条件。05-17
娱乐最近，越播越长的网综开始引起不少观众的注意，和时长大约1个半小时的电视综艺相比，动辄两三个小时的网综时长洗刷了人们对综艺节目的认知。05-17
娱乐值得一提的是，此次极光演唱会消息一经爆出，一众明星好友纷纷录制VCR前来祝贺，也显示出张碧晨的好人缘与毋庸置疑。05-17
娱乐在这组照片中，向来深沉稳重的郎朗竟然活脱脱变成了一个“三岁儿童”，超夸张的面部表情好似一个行走的生动表情包。05-17
娱乐法国当地时间5月28日，《无问西东》还将作为开幕影片，在巴黎揭开第八届法国中国电影节的序幕，并随后在七个城市进行两个月的展映。05-17