好消息！西安地铁六号线一期又一盾构区间实现贯通

5月20日，西安地铁六号线一期丈八六路-丈八四路盾构区间左线实现贯通。

西部网讯（记者 鄢山宇）5月20日上午10时，中铁六局西安地铁六号线丈八六路-丈八四路盾构区间左线“李政号”盾构机在丈八六路站破壁而出，成为西安地铁6号线三环内首家贯通的隧道。

西安地铁六号线一期工程线路长约20.095km，设车站15座（其中换乘站7座）。本标段为六号线一期第七个标段，为一站两区间，丈八六路-丈八四路区间长1138.4m，丈八四路-丈八一路区间长1081.4m米。

丈八四路站于2017年8月2日全线率先封顶，盾构区间左线于2017年11月6日在丈八四路站始发，沿锦业路西行，历时194天到达丈八六路站，盾构区间隧道在高新区锦业路城市主干道下，地面交通量大，并且下穿多条雨（污）水管、自来水管、燃气管道等。

自进场以来，项目部始终贯彻“以技术为先导、以方案为主导、以施组为主线、以安质为前提、以资源作保障、以效益为根本”的生产组织原则，应用了无线可视化视频监控系统应用、电瓶车无线倒车影像视频系统、电瓶车轨枕优化改良工艺、人行走道板铺设优化改良工艺、隧道洞门进出车辆感应及报警系统，以及优化改良同步注浆浆液中转系统、成型隧道管片错台预防措施等八项小发明小创新，其中成型隧道管片错台预防措施荣获了地铁公司“庆五一”职工技能创新项目奖。

丈八六路站～丈八四路站区间的贯通不仅标志着六号线一期工程建设进入了区间盾构施工快速推进的全新阶段，更为后续工程顺利实施奠定了坚实的基础。

编辑： 钟莹