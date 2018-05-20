天气忽冷忽热感冒频发 医生：有这些症状尽快就医

输液室的家长和孩子。

在医院走廊等候的家长和孩子。

西部网讯（见习记者 马晴茹）近期，西安天气忽冷忽热，导致患感冒的人较多，而小孩免疫力相对较弱，更容易生病。今天（5月20日）上午，西部网记者来到西安交通大学第一附属医院，看到门诊挂号处、雾化室、输液室、医生诊断室、医院走廊挤满了带着孩子的家长。

“气温骤冷骤热，小孩老是不舒服，周末也得来医院看看”，贾女士向记者表示，孩子这几天一直在咳嗽、流鼻涕，今天一早就来医院挂号排队，直到9点孩子才输上液。

儿科科室安护士告诉记者，周末儿科也是24小时值班，早上7点30分左右已经有很多家长在排队了，挂专家号还得来的更早。每天大概有130多个孩子要输液治疗，这几天感冒发烧的孩子居多，主要原因是小孩免疫力差，家长不太注意也是原因之一。

据西安交通大学第一附属医院儿科主治医师廉国利介绍，近几天患感冒发烧的小孩人数有所增多。仅今天上午，自己已经看诊60、70个孩子。廉医生提醒，最近流感、手足口病都是高发期，要多通风、勤洗手，孩子有感冒、发烧、流鼻涕、手脚皮疹等症状就尽快到医院检查，就诊时最好戴口罩，防止相互之间感染。

编辑： 马晴茹