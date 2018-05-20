首届西安女子半程马拉松开赛 （图片由组委会提供）

西部网讯（记者 钟莹 张锦茹）今天（5月20日）上午，2018西安女子半程马拉松暨全国女子半程马拉松锦标赛赛事在西安市长安区落下帷幕。经过激烈的比拼，最终马玉贵以1:17:06的成绩揽获半程马拉松及锦标赛双料冠军。20位幸运跑者分别获得美国divas系列赛、美国mermaid系列赛、泰国曼谷女子跑及台北女子马拉松四场国际化姐妹赛的直通名额。

为了体现西安年轻、活力的城市形象，此次女子马拉松以“青春梦想，活力长安”为主题，将继承长安盛唐古典美和文化底蕴，并注入现代长安的青春活力。首次落地西北地区，结合古都深厚的文化底蕴为跑者打造“凤凰于飞”奖牌，成为全场最吸睛的焦点。

多项女性专属特色服务“陪跑” 首次实现真人秀马拉松直播

据了解，本场赛事是甜蜜跑系列赛首次落地西安，策划了多项女性专属特色服务。由200位男士组成的型男陪跑团全程陪伴女选手们完赛，同时，半程项目的前五十名选手都登台领奖，通过将颁奖台开放给更多的选手，给予更多女性以肯定、认可。

比赛过程中还特意推出了“型男陪跑”“妈妈带孩子健康跑”“情侣跑”等特色项目。尤其值得一提的是，本届赛事首次实现真人秀马拉松直播，让在赛道上的每位跑者都是直播的主角，借助各个跑者的不同视角，全方位展现了这场全民参与的马拉松赛事。

99组情侣跑选手牵手完成5.20km赛程

在“520”这个被青年人赋予别样意义的日子里，99组情侣跑选手牵手共同完成5.20km的赛程。身穿白纱的女选手化身现场“最美的新娘”，与爱人一起完赛，用跑步来一场爱的表白。更有男选手在终点为女朋友送上象征爱情的玫瑰，上演了一出浪漫爱情剧。

来自西安市莲湖区的张雪彦和丈夫向杰成为本次赛事中第一队完成“情侣跑”项目的选手，妻子张雪彦表示，两人已经结婚半年多了，在520这样一个特殊的日子里，用跑步来一场爱的表白是特别值得纪念的事情。同时，赛道上5.20km、13.14km及9.21km等具有谐音意义的公里点也重新布置，为众多跑者们营造浓厚的浪漫氛围。

市民带孩子体验马拉松赛事 培养孩子健康意识

西安市民马瑞蕊带着今年上三年级的儿子也参加了此次西安女子半程马拉松，“我和几个朋友一起组团带着孩子参加健康跑，虽然整个过程很辛苦，也有同行的队员坚持不下来，但这个过程我们是享受的。” 马瑞蕊说，从小培养孩子的健康意识，加强身体素质，让他们快乐成长，参加马拉松也让他多一种不一样的成长经历。

今年上五年级的余智欧阳小朋友表示，虽然很累，但是比赛过程很开心，如果有机会还会参加。

“青春梦想、活力长安”主题摄影大赛举行 记录精彩瞬间

与此同时，本届赛事还开展“青春梦想、活力长安”主题摄影大赛，鼓励和引导摄影记者、跑者、民众等通过照片展现西安女马赛事当天的盛况与精彩瞬间，同时也包括在整个西安女马赛季中整个城市展现的风貌、长安市民为迎接赛事所做的准备等。

参赛者可以将参选照片以“作品名称—作者姓名”命名，于5月20—24日提交至邮箱kissrunxian@163.com。赛后将组建专业的摄影作品评选团队，对投稿作品进行评选，获奖作品将会通过区内户外媒体进行展示。

甜蜜跑是中国田径协会唯一授权女子半程马拉松锦标赛，也是唯一纯女子马拉松系列赛。本次落地西安，也成为西北地区唯一女子马拉松赛。西安女子马拉松，成为西安市又一独具特色的马拉松赛事，通过参赛女性充满活力的形象，为全国跑者描画出一个青春、活力、现代化的长安。