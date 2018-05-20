万亩榴花点燃盛夏 临潼推7项活动邀您赏花种石榴

第二届临潼石榴花节开幕。
临潼区区长王浩介绍临潼石榴花节有关情况。
西部网讯(记者 刘望 通讯员 杨昆)5月20日,第二届临潼石榴花节正式开幕,本次活动主题为“榴火市花・靓美临潼”,活动自开幕之日起至5月25日结束,历时6天。本次活动设置一条石榴花观景线及四处石榴观花区,有万亩“榴火市花”展现给广大游客。
7项活动供市民参与 20处石榴花待认领
第二届临潼石榴花节在临潼区大唐华清城广场设置主会场一个,主会场在开幕式活动同时,开展石榴盆景展、石榴主题摄影影展、石榴主题剪纸展,届时将有100余盆顶级石榴盆景以及300余幅著名摄影家、剪纸艺术家艺术作品展出。
赏花活动在临潼秦唐大道设置石榴花观景线一条,在临潼龙河石榴生态谷、临潼石榴红科技生态园、临潼芷阳石榴生态山庄、新华石榴生态谷设置石榴观花区4处,将有万亩“榴火市花”供广大游客游玩观赏。同时,活动将在20个石榴标准园开展石榴树认领活动。
活动期间,主办方还将开展石榴产业发展成果展、石榴赏花游园等7项活动，市民和游客可以随时参加。据了解，本届临潼石榴花节与第一届相比，增加了剪纸展、随手拍、盆景展等文化活动，将农业与旅游相结合，增添了石榴文化和丝路交流的有关内容，使得活动的精神内涵更加丰富。
年产石榴8万吨 2017年吸引游客10万人
临潼石榴已有2000多年的栽植史,由汉代张骞出使西域而引进栽植,见证了古丝绸之路文明、唐华清宫贵妃赐浴亲植石榴等众多历史。同时,石榴花是西安市的市花,有热情、开放、包容等多方面的美好寓意,是临潼、西安对外形象的一张靓丽名片。
临潼石榴品质优良,先后荣获国家地理标志保护产品认证、全国优质石榴奖、中国国际农产品展销会金奖、最受消费者喜爱的公众品牌、农业高新科技成果博览会后稷奖等多项大奖。
目前,临潼石榴栽植面积已超过10万亩,年产石榴鲜果约8万余吨。区内现有石榴加工企业5家、石榴生产销售企业和专业合作社30余家,百富瑞、林彤、临绿、丹若尔、秦俑等石榴知名品牌15个。2017年的石榴花节共吸引游客10万人次，预计今年游客人数有望达到50万人。
编辑： 高政超
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