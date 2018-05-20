华州区两村民镇政府院内坠亡 原因正在调查

西部网讯 5月19日下午14时许，渭南市华州区高塘镇政府院内发生一起人员坠楼事件，两名坠楼人员经渭南市第三人民医院抢救无效后死亡。
高塘镇政府通报称，经调查，坠楼人员为高塘镇江村村民杨某郎、杨某玲夫妇(杨某郎，男，75岁；杨某玲，女，71岁)，夫妻俩长期独立生活。事件发生后，华州区委、区政府立即启动应急预案，由区领导牵头组成事件处理领导小组，组织政府办、卫计局、公安局、高塘镇等单位赶赴现场，第一时间开展伤者救治工作和相关处置工作。
经公安机关调取现场视频监控和调查现场目击证人证实，当天下午14时17分19秒，杨某郎、杨某玲夫妇俩一起步行进入高塘镇政府北大院，一前一后步行到二楼至三楼拐角处，先后自行跳下。
通报表示，目前，该夫妇二人跳楼的原因正在进一步调查之中，待有进展将第一时间向媒体通报。
编辑： 谢卓
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