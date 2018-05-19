2018秦岭环保志愿行动启动 鼓励公众关爱秦岭

启动仪式，与会领导共同为2018秦岭环保志愿行动生态考察队授旗。
西部网讯（记者 鄢山宇）“秦岭是父亲山，也是三秦大地的生态安全屏障……” 5月19日，2018秦岭环保志愿行动示范活动暨生态考察出征仪式在陕西华山地质公园举行，来自西安建筑科技大学的环保志愿者张雪呼吁更多的青年能加入到保护秦岭的志愿队伍中，争做秦岭清洁的践行者。
2018秦岭环保志愿行动由团省委、省发改委、省林业厅、省环保厅、省水利厅共同组织发起，是“关爱大秦岭 保护母亲河”秦岭环保志愿行动的延续与深化，也是“治污降霾 青年先行”陕西青少年环保公益系列活动的重要组成部分。
“2018年秦岭环保志愿行动将继续围绕生态考察、绿色家园、环保宣教等三个方向，主要依托大学生环保社团、团属环保志愿团队、社会环保组织三大工作力量，集中在5-10月开展活动。”据段小龙介绍，近期团省委将围绕水源保护、生物资源保护、河湖治理、垃圾分类处理等课题对大学生环保团队进行集中培训，为暑期生态考察行动做好充分准备。
启动仪式，与会领导共同为第八届“母亲河奖”获奖单位和2016-2017年度大学生环保生态考察优秀团队颁发奖牌，并为2018秦岭环保志愿行动生态考察队授旗。
活动当天，500名来自各高校环保团队、社会各界青少年环保志愿者代表深入华山地质公园-仙峪进行森林体验行动和环境清洁活动。50多个环保家庭的小朋友们，在华山地质博物馆，由工作人员指引，了解神奇华山的地质起源与历史文化，让小朋友们近距离对自然生态和环境保护有了更直观的感受，也在小朋友心中种下了一颗热爱大自然的环保种子。
据了解，秦岭环保志愿行动活动自2010年首次开展以来，累计动员各类环保团队300多支，开展各类主题活动1000余场，完成生态考察项目150多个，直接参与人数10万余人，逐步壮大成为保护大秦岭的绿色品牌队伍。
编辑： 张娟
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