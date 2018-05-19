50余浙江企业家来西安展开交流 将共推两地金融深度合作

西部网讯（记者 李媛）“我刚刚收到了方市长印有金牌店小二的名片，西安政府工作人员的这种服务理念让我很感慨，我相信浙江企业家们此行一定能收获满满。”今天（5月19日），在 “大西安丝路国际金融中心发展论坛”暨“走进浙大”西安站活动现场，浙江大学互联网金融研究院创始院长贲圣林感慨地说道。

今天的论坛现场，来自海康威视、阿里巴巴等创新高科技领域50余位浙江大学企业家，与西安政商界人士就科技及金融领域的前沿探索和应用主题展开交流座谈，籍此探讨并摸索大西安与大杭州湾的深度合作和产融结合之路。

西安人才净流量居全国大城市前列 浙江企业家组团前来寻找商机

华数传媒网络有限公司是浙江省一家传媒网络有限电视传输公司，现在在全国200多个城市都有新媒体方面的合作，跟三大运营商都有一些合作。华数传媒网络有限公司集客经营管理中心总经理程芳介绍，该公司有线电视网络的资源已经覆盖全国主要城市，有线电视的资源大概在3000万左右，是全球第二大有限电视运营商，手机互联网视频用户大概超过了一个亿。

程芳此次跟随浙江大学一起来西安考察。“华数传媒很早之前跟陕西广电网络也有合作，在传媒网络、视频内容、智慧城市领域都有广阔的合作前景。”程芳说，随着人们阅读习惯的改变，广电传媒领域也在转型升级，寻求原有传输视频的通道上怎样去叠加，更好的去应用，怎么在应用领域，智慧安防、智慧政务、智慧治污以及其他城市管理方面应用相关的工作。“希望在此次的考察中，能跟西安方面有实际的合作机会”。

西安市副市长方光华向与会企业家介绍，2017年，西安生产总值完成7469.85亿元，净增1200亿，生产总值在15个副省级城市中，从第13位进至第9位，实现历史跨越。今年截至目前，共引进人才49万人，人才净流入量居全国大城市前列。

西安高度重视科技金融融合发展，大力发展多层次资本市场和创业投资，形成了“科技部门政策创新、金融机构产品创新、金融服务平台协调运作、政府种子基金支持引导”的联合工作机制。截至2017年底，全市科技金融工作已服务科技企业3000多家，实现融资额310亿元。

“西安渴望学到更多的浙江经验、结交更多的浙江朋友、挖掘更多的合作机遇，为西安打造全球硬科技之都提供完善的融资服务体系、多元的融资服务渠道、活跃的创业投资机构和丰富的科技金融产品，使西安成为名副其实的丝路国际金融中心。”论坛现场，方光华将印有“金牌店小二”的名片递给远道而来的企业家们。

西安和浙江大学签署战略协议 将在决策咨询等多方面展开合作

论坛上，浙江大学互联网金融研究院创始院长、浙江互联网金融联合会联席主席贲圣林教授致辞，中科创星创始合伙人、陕西光电子集成电路先导技术研究院执行院长米磊发表“硬科技改变世界”主旨演讲；浙江大学2016新生代班同学、UNPay（优付全球）创始人章政华，中组部“千人计划”海归国家特聘专家、西安邮电大学经管学院名誉院长郭建峰分别以 “中国支付助力打响科技一带一路” 、“科技金融助力一带一路发展”为题发表演讲。

随后，浙商证券股份有限公司信息技术事业部总经理黄玉锋、西安企业资本服务中心董事长兼总经理王坤元、杭州海康威视数字技术股份有限公司浙江省业务中心副总裁童军杰、陕西光电子集成电路先导技术研究院总经理张思申、陕西五一易货网络科技有限责任公司创始人岳恺平等双方企业家代表，围绕“科技创新如何助力一带一路”主题展开圆桌讨论。

记者了解到，4月15日，浙江大学与西安市人民政府签署了战略合作框架协议，双方将在决策咨询、产学研、美丽乡村建设、文化传承和文物保护及人才培养等方面开展战略合作。

“走进浙大”是浙江大学走向全国、全球的开放性举措，旨在为全国乃至全球各界领军人物创造资源互补、思想碰撞、启迪未来的平台，已成功走进包括粤港澳大湾区、长三角地区等在内的多个国家战略发展中心，谋求产学研与政府企业学校的融通互动和发展。

编辑： 呼乐乐