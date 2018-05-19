纪念毛泽东在延安文艺座谈会讲话76周年 500余位各界群众省图书馆感受阅读之美
时间：2018-05-19 17:38:18
来源：西部网-陕西新闻网
作者：敬泽昊
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纪念毛泽东在延安文艺座谈会讲话76周年 500余位各界群众省图书馆感受阅读之美
由陕西省文化厅指导，陕西省图书馆、陕西当代实验话剧研究院共同举办的“书香陕西朗诵会”第二场：“丝路长安• 中华经典诗词诵读”，于5月19日在陕西省图书馆举行，共吸引了500余名各界群众前来聆听，感受阅读之美。
包志坚朗诵《沁园春•雪》
500余位各界群众群众省图书馆感受阅读之美
西部网讯（记者 敬泽昊）在毛泽东延安文艺工作座谈会讲话发表76周年来临之际，由陕西省文化厅指导，陕西省图书馆、陕西当代实验话剧研究院共同举办的“书香陕西朗诵会”第二场：“丝路长安• 中华经典诗词诵读”，于5月19日在陕西省图书馆举行，共吸引了500余名各界群众前来聆听，感受阅读之美。
全国播音主持金话筒奖得主包志坚、著名表演艺术家许还山、国家一级演员刘远、全国播音主持委员会副会长海茵等，用声情并茂的诵读，将《沁园春•雪》、《念奴娇•追思焦裕禄》等文学作品的意境演绎的淋漓尽致。
刘远朗诵纪实文学《梁家河》（篇章）
特别是由刘远朗诵的纪实文学《梁家河》（篇章），带领现场观众重温了习近平总书记在梁家河的知青岁月，深刻感悟到总书记为民造福的初心、追求真理的精神、埋头苦干的作风、攻坚克难的意志和复兴民族的梦想。
编辑：
秦怡
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娱乐影视毕竟还是一门艺术，空中楼阁般荒诞无稽的网文不应该成为行业的地基，那样只会把影视剧拉到坑里。05-18
娱乐他也透露，目前正在筹备电影剧本，会找西方团队与演员与他搭挡合作，会是幽默惊悚、悬疑侦探类型，希望两年多后能完成，要粉丝期待一下！05-18
娱乐张杰在社交网站上晒出与一位87岁奶奶粉的亲密合照，并感叹自己如此幸运，祝福老人身体健康，期待鸟巢演唱会时再度相见。05-18
娱乐易烊千玺拍摄广告的花絮图中，千玺身穿运动装，戴发带运动风元气满满。千玺在拍摄间隙回看拍摄内容，工作超认真。易烊千玺广告拍摄花絮 05-18
娱乐第71届戛纳国际电影节已进行过半，由贾樟柯执导，赵涛、廖凡主演的主竞赛片《江湖儿女》自首映以来，国内外好评不断。05-18
娱乐网络上曝光了一组刘涛的幕后花絮，从花絮中可见刘涛常常在拍摄间隙给工作人员分发食物，甚至自己动手制作饮料和众人分享。05-18
娱乐5月16日，作家江南与阅文集团合作签约暨江南新书发布会于京举行。在主题为“五月江南 独爱阅文”的发布会中……05-17
娱乐粉丝经济本身不该受到非难，但它确实还不具备在大众平台上大肆渲染炒作、大力推广的现实条件。05-17
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娱乐值得一提的是，此次极光演唱会消息一经爆出，一众明星好友纷纷录制VCR前来祝贺，也显示出张碧晨的好人缘与毋庸置疑。05-17
娱乐在这组照片中，向来深沉稳重的郎朗竟然活脱脱变成了一个“三岁儿童”，超夸张的面部表情好似一个行走的生动表情包。05-17
娱乐法国当地时间5月28日，《无问西东》还将作为开幕影片，在巴黎揭开第八届法国中国电影节的序幕，并随后在七个城市进行两个月的展映。05-17
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经个税递延型商业养老保险业务开展路径日渐明晰。05-19
财经 2018成都全球创新创业交易会18日在成都开幕，将持续至20日。05-19
财经记者5月18日从《2018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》（以下简称“白皮书”）发布会上获悉，2017年我国卫星导航与位置服务产业产值已达到2550亿元，较2016年增长20.4%。05-19
财经目前成员国有俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚，均是“一带一路”建设重要合作伙伴。05-18
财经利用外债资金支持的募投项目，要建立市场化的投资回报机制，形成持续稳定、合理可行的财务预期收益。05-18
财经商务部重点监测零售企业4月份销售额同比增长5.1%，为今年以来最高增速；1—4月累计同比增长4.6%，增速比去年同期加快0.3个百分点。05-18
财经利用外债资金支持的募投项目，要建立市场化的投资回报机制，形成持续稳定、合理可行的财务预期收益。05-18
财经据介绍，实效化推进科技创新、特色化推进产业转型、品质化推进产城融合等都是江宁经开区的经验。05-18
财经决定将因电力行业增值税税率调整、电网企业留抵税额一次性退返腾出的电价空间，全部用于降低一般工商业电价。05-17
财经中国在数字经济领域的亮眼表现举世瞩目，希望加强与中国数字经济领域的合作。05-17
财经2017年，东部地区全部规模以上企业就业人员年平均工资为67558元，比2016年增长7.4%，也是平均工资最高的区域 05-17
财经2017年全部规模以上企业就业人员年平均工资为61578元，比2016年增长7.3%。05-17
文化西安要以文化引领城市发展，利用好自身的历史文化资源，推动西安文化产业加速发展，促进其由文化大市向文化产业强市转变。05-18
文化重于乡土、以现实主义见长、思想性与艺术性兼备。陕西作家作品中独特的文学面貌与文学传统铸就了陕西文学的辉煌。05-16
文化第十四届中国（深圳）国际文化产业博览交易会闭幕，陕西代表团荣获深圳文博会组委会颁发的优秀组织奖、优秀展示奖。05-16
文化陕西省委常委、宣传部部长庄长兴表示，加快文化产业创新与发展，要持续深化“一带一路”沿线国家和地区之间的交流合作。05-15
文化咸阳充分发挥文艺“扶志”与“扶智”的独特作用，形成文化扶贫中美丽的流动风景。05-14
文化由陕西省委宣传部主办，陕文投集团承办的文化产业与资本创新融合发展分论坛在西安举行。05-12
文化新时代“文学陕军再进军”工作座谈会召开。会议传达学习了有关讲话和会议精神，对推动新时代“文学陕军再进军”作了安排部署。05-08
文化充分发挥公证制度在知识产权保护中的功能和优势，力争成为全国知识产权公证服务示范机构。05-08
文化从5月1日上架以来，纪实文学《梁家河》受到读者追捧，短短几天该书就已经销售了2000多册。05-05
文化“春舞大西安”西安城墙千架无人机光影盛典活动，在西安城墙南门文化礼仪广场激情开启，向祖国改革开放40周年伟大时刻致敬献礼。05-02
文化2018年4月29日晚，一场水舞光影秀在西安大雁塔北广场惊艳亮相。05-01
文化西安在新媒体上的“爆红”让我们再次看到了新媒介技术平台迸发出的强大话语能力。04-28
三农我省将按照“干什么学什么，缺什么补什么”的思路，立足扶贫干部不同岗位职责，设置不同培训内容，对全省扶贫干部进行分级分类培训。05-15
三农加大流动加油车调配力度，对农机集中作业区域和偏远地区送油到田间地头，并以优惠价为联合收割机和拖拉机加油。05-15
三农从蒜农手中收购，省去了中间商，帮助蒜农消化滞销的大蒜。云南部分滞销蒜农也迎来了这样的电商。05-14
三农当前我国农村正在推行的集体产权制度改革，就是要实现农村集体资产更好地反映村集体成员的利益，为村集体成员谋福利。05-14
三农记者近日获悉，《延安苹果标准综合体》和《梁家河苹果标准综合体》将于5月25日起正式实施。05-15
三农我省96%的村完成了党组织换届选举，共选举产生女村党支部书记702人，占村党支部书记总数的4.1%。05-14
三农陕西东裕生物科技股份有限公司经过精心筹备，携带东裕茶多酚系列产品走出国门，在展会上收到了国际客商的青睐。05-17
三农5月14日上午，第三届丝博会举办期间，由陕西省西咸新区开发建设管理委员会主办，西咸新区泾河新城管理委员会、泾阳县人民政府承办的第一届中国茯茶产业高峰论坛在西安正式开幕。05-15
三农共实施医疗救助11.6万人次、支出资金8803万元，临时救助3.4万人次、支出资金3093.5万元。05-14
三农特色小镇是在几平方公里土地上聚集特色产业、生产生活生态空间相融合，不同于行政建制镇和产业园区的创新创业平台。05-14
三农截至4月底，岐山县通过对全县4516名建档立卡贫困户学生实施动态跟踪管理，实行一生一卡，实现数据准确率达100%。05-14
三农地处秦岭南麓的汉中市略阳县，是秦巴山区集中连片特困地区县，也是我省深度贫困县之一，全县145个行政村中，贫困村占到84.8%。05-14
旅游为迎接第8个中国旅游日，5月19日，春满中国•醉西安——关中民俗体验暨南五台登山节在西安市长安区南五台景区拉开序幕。05-19
旅游今天（5月18日）上午，第十九届西安国际酒店设备及旅游商品展览会在曲江国际会展中心开幕。05-18
旅游4月28日至5月14日，千阳朱鹮家族相继喜添7名小成员。新生命的顺利孵出，为朱鹮保护工作者带来了收获的喜悦，增加了信心。05-18
旅游像南宋诗人杨万里在那首《舟次西径》中描写的一样，水天一色、一望无际的鄱阳湖给记者带来了“水如天”般的震撼。05-18
旅游5月19日，西安乐华城88℃温泉乐园将盛装归来，开门迎客，开启今夏玩水新模式。05-18
旅游近期全国多地迎高温热浪，部分城市最高气温甚至突破同期极值。伴随气温上升，各地高温津贴也陆续进入发放时间。05-18
旅游为迎接国际博物馆日，陕西历史博物馆举办“丝路盛世”陕西历史博物馆之夜大型公益文化活动暨基本陈列《陕西古代文明》新展览开展活动。05-18
旅游陕西历史博物馆面向公众举办“丝路盛世”陕西历史博物馆之夜大型公益文化活动暨基本陈列《陕西古代文明》新展览开展活动。05-18
旅游5月18日是国际博物馆日。连日来，多地博物馆围绕“超级连接的博物馆：新方法、新公众”这一主题，开展了各具特色的活动。05-18
旅游2018年“中国旅游日”将近，各地纷纷推出了多项旅游惠民措施，全国近百家景区施行免票、降价优惠。05-18
旅游今天是一年一度的国际博物馆日，明天5月19日是中国旅游日，记者从各地相关部门了解到，从5月18日开始延续到本周末。05-18
旅游15日，国家信息中心分享经济研究中心在京发布《中国共享住宿发展报告2018》。05-17
美食葡萄营养价值极高，含有丰富的抗氧化成分，可对肝脏起到保护的作用，能延缓衰老，非常适合熬夜的人多吃。经常熬夜。05-18
美食木耳有黑白之分，白木耳就是银耳，当然分开来讲，无论白木耳还是黑木耳，都具有很好的食疗作用，而黑木耳被营养。05-18
美食红糖中含有较多的葡萄糖，在每百克红糖中，含蛋白质0.4克，碳水化合物93.5克，钙90毫克，铁4毫克，维生素B2。05-18
美食鸡蛋的蛋白质的氨基酸比例很适合人体生理需要、易为机体吸收，利用率高达98%以上，营养价值很高。05-18
美食作为一种健康食物，酸奶的健康功效由来已久。专家称研究将在更多更新的领域发掘酸奶的益处。05-18
美食西兰花是最常见的微波食物。然而，美国某杂志刊登一项研究发现，用微波炉烹饪西兰花会导致其中抗氧化成分减少97%。05-18
美食家里有小朋友，在挑选食材时会尽量买季节情蔬菜，尽量少买或不食反季节性蔬菜。05-17
美食1.首先大火把锅烧热、放油、平时炒青菜的量即可，第一次尝试可以放多一点，越多油越好炒。4.然后趁米饭冷硬快速炒散。05-17
美食含油脂较多的食物放时间久了，如油类、糕点、鱼肉类的干腌制品、核桃、花生、瓜子等，就会产生一股又苦又麻、刺鼻难闻的味道。05-17
美食葱的营养丰富，除含有胡萝卜素、维生素A、维生素B、维生素C及铁、钙、磷、镁等矿物质外，还含有挥发油。05-17
美食葱含的草酸与豆腐容易形成草酸钙，阻碍人体对钙的摄取，不仅是豆腐，葱也不应与其它含钙量较高的食物同食。05-17
美食取长补短：在炖鱼时加块豆腐，两者有很好的蛋白质互补作用，豆腐中的蛋氨酸含量较少，而鱼类体内这种氨基酸含量。05-17
健康专家们都认可走路运动的好处，它适用于大部分的人群，但是由于个体具有差异性，切不可盲目追求“一万步”的目标。05-19
健康日前，中国医药教育协会联合中国儿童少年基金会等共同发布《儿童就医及用药指南》，旨在帮助千万家庭树立科学用药理念，避免错误用药对儿童造成伤害。05-19
健康 崴脚损伤可轻可重，不及时正确处理会导致严重的并发症。05-19
健康美国心脏协会在官网发布文章，总结了血压测量时可能导致读数偏高的7种错误。05-19
健康国务院确定了发展“互联网+医疗健康”的利民政策，通过“互联网+”的方式，家庭医生签约服务也将得到进一步提升。05-19
健康疰夏也叫注夏，即身体受到暑湿气候侵扰，出现“心烦体热，头重昏沉，身倦乏力，胸腹满闷，易发粉刺痤疮，食少纳差，大便臭晦、黏滞不爽”的症状。05-18
健康突击健身的毅力和精神固然可嘉，也别忘了凡事都讲究个度，“一口吃个胖子”的效果可能不尽如人意。不舒服时别勉强自己，否则可能对身体造成伤害。05-18
健康立夏已过，很多夏天会有的身心困扰也将随之而来。我们该如何应对呢？夏天的总体养生原则是：长养阳气，不可过食生冷。05-18
健康“身体健康是革命本钱”，但在繁忙生活中，大家忙于工作，急于应酬，忽略了身体健康这块风水宝地。其实平时稍加注意提早预防，健康就在我们身边。05-18
健康脾胃病一方面重在日常食疗调养，另一方面就要仔细观察，早发现早治疗。05-17
健康与燕麦片相比，速溶麦片原料以燕麦、小麦、大米、玉米等为主，不单纯是燕麦。速溶麦片经精细加工，其可溶性膳食纤维丢失很大，营养成分大打折扣。05-17
教育日前，教育部办公厅印发《关于做好2018年中央财政支持中西部农村订单定向免费本科医学生招生培养工作的通知》。05-18
教育首批考生正在高一就读，下学期起他们将首试选课走班。市教委近日发布《关于做好新高考背景下普通高中教学组织管理工作的通知》。05-18
教育我的工作会被机器人取代吗？”人工智能的迅猛发展，让越来越多的人开始担心自己的“饭碗”。05-18
教育新高考背景下，各高校招生政策有何变化？新增哪些招生专业？在人才培养上又有何亮点？一连串的问题备受考生和家长关注。05-18
教育教育部等四部门今年2月部署校外培训机构专项治理行动以来，其工作进展一直备受外界关注。05-18
教育5月16日，松桃苗族自治县中等职业学校的学生在练习苗族“花鼓舞”。05-18
教育进入5月，随着各地义务教育阶段入学政策的出台，孩子们迎来了升学季，中国家长便又一次集体进入了焦虑季。05-17
教育这两天，浙大人文学院古典文献学专业的学生们，纷纷在朋友圈晒起了他们亲手做的线装书，浓浓的穿越感扑面而来。05-17
教育4月11日，邓林明穿过林间小路赶往吴文见家。他三年来一直坚持义务教吴文见、吴丹丹两兄妹读书。05-17
教育5月15日，由上海市语委办和中国文字博物馆举办的《汉字》巡展在上海儿童博物馆开幕，吸引了众多学生观展。05-17
教育什么是古风音乐，没有人给出权威定义，但大致的特点可以归纳为：歌词古典雅致、宛如诗词歌赋，曲调唯美，注重旋律，多用民族乐器。05-16
教育
广州的张女士上周末准备带儿子回趟老家，可买火车票时她犯难了：八岁的儿子身高超过同龄人，常常在享受儿童免票政策上“吃亏”——经常要比同龄人多花“冤枉钱”。05-16
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
房产市场上有部分伪劣的所谓“净化产品”，通过添加大量香精去除异味，实际上起不到消除有害物质的作用。05-12
房产在家庭装修的时候，记得为自己好好设计一个衣帽间。05-12
汽车全新跨界旅行车骏派CX65正式上市，共推出包括手动舒适型、手动智联舒适型、手动豪华型、手动智联豪华型在内的四款车型，售价区间为6.89-7.69万元。05-18
汽车此次被阿斯顿马丁这个英国牌子挖角，是因为该公司订立了“第二个世纪计划”，就是在2025年前至少发布7款新车，因此需要Sühlmann前去助力。05-18
汽车由宝马M部门前负责人操刀研发，因此外界对该车有较高的期待。现代N高性能部门的负责人阿尔伯特 比尔曼透露，工程师已经着手车型研发工作。05-18
汽车包括美版Rogue Sport车型和在加拿大销售的Qashqai(北美版逍客)。日产ProPilot半自动驾驶系统广受消费者欢迎，目前全球约有12万辆日产汽车搭载该技术。05-17
汽车宝马集团全球汽车销量持续增加，4月份销量同比增长1.2%，销售了19.5万辆宝马、MINI以及劳斯莱斯汽车。05-17
汽车而通过最新的预告图，验证了该车正是Q8概念车的量产版。据了解，新车尾部设计将在Q8系列揭秘视频中亮相。05-16
汽车宝马还将在M8系推出M850i xDrive系统，配备20英寸合金轮毂及高性能的轮胎，这也将受益于其四驱模式。05-16
汽车斯巴鲁日前宣布，其首款插电式混合动力车(PHEV)将基于其第三畅销车型Crosstrek。最强大的竞争对手是起亚Niro05-15
汽车幸运的是，在丰田汽车公司总裁丰田章男(Akio Toyoda)的新指令下，设计师们在设计过程中有了更多的决定权，此举有望带来创新的设计。05-15
汽车彰显其独一无二的尊贵气质。动力方面，该车搭载全新幻影的6.75升双涡轮增压V12引擎，功率可达420千瓦，峰值扭矩850牛米，搭配ZF8速自动变速器，四驱系统。05-14
汽车据外媒报道，大众高尔夫GTI TCR Concept概念车日前在奥地利Worthersee改装车展上正式发布。05-14
汽车阿斯顿•马丁宣布，旗下纯电动汽车品牌Lagonda的首款车型将为SUV，于2021年上市，并发布了新车的预告图。05-11