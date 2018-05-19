纪念毛泽东在延安文艺座谈会讲话76周年 500余位各界群众省图书馆感受阅读之美

包志坚朗诵《沁园春•雪》

500余位各界群众群众省图书馆感受阅读之美

西部网讯（记者 敬泽昊）在毛泽东延安文艺工作座谈会讲话发表76周年来临之际，由陕西省文化厅指导，陕西省图书馆、陕西当代实验话剧研究院共同举办的“书香陕西朗诵会”第二场：“丝路长安• 中华经典诗词诵读”，于5月19日在陕西省图书馆举行，共吸引了500余名各界群众前来聆听，感受阅读之美。

全国播音主持金话筒奖得主包志坚、著名表演艺术家许还山、国家一级演员刘远、全国播音主持委员会副会长海茵等，用声情并茂的诵读，将《沁园春•雪》、《念奴娇•追思焦裕禄》等文学作品的意境演绎的淋漓尽致。

刘远朗诵纪实文学《梁家河》（篇章）

特别是由刘远朗诵的纪实文学《梁家河》（篇章），带领现场观众重温了习近平总书记在梁家河的知青岁月，深刻感悟到总书记为民造福的初心、追求真理的精神、埋头苦干的作风、攻坚克难的意志和复兴民族的梦想。

编辑： 秦怡