《丝绸之路文物》邮票陕历博首发 馆藏文物被印在邮票上

《丝绸之路文物（一）》特种邮票一套四枚今日首发。

“不忘初心 筑梦前行”庆祝改革开放四十周年集邮文化展暨《丝绸之路文物（一）》特种邮票首发仪式在陕西历史博物馆举行。

西部网讯（记者 刘璞华） 今天（5月19日），“不忘初心 筑梦前行”庆祝改革开放四十周年集邮文化展暨《丝绸之路文物（一）》特种邮票首发仪式在陕西历史博物馆举行。

为进一步弘扬“丝路精神”，筑梦“一带一路”，本次发行的《丝绸之路文物（一）》特种邮票一套四枚，设计题材分别源于安康出土的《鎏金铜蚕》、咸阳茂陵历史博物馆的《鎏金铜马》、陕西历史博物馆的《兽首玛瑙杯》、法门寺博物馆的《八瓣团花描金蓝琉璃盘》，其中《鎏金铜蚕》、《兽首玛瑙杯》系陕西历史博物馆馆藏文物，集邮爱好者来到陕西历史博物馆，既可以买到邮票，又能感知到这两件文物。

邮票图案以文物为主要元素，背景为行进在丝绸之路上的驼队、汉代画像砖和唐代花卉纹样饰成的丝带。分别向西和向东行进的驼队寓意东西方文化交流，进一步突出丝绸之路的概念。为突出文物的质感，四枚邮票均采用压凸印制工艺，使得四件文物栩栩如生。

陕西历史博物馆党委书记、馆长强跃表示本套邮票讲述了文物背后的故事，展现了邮票背后的历史，是一次“让文物说话”的成功实践。

首发仪式上启用了陕西历史博物馆风景日戳、纪念戳，邮资机戳供邮迷加盖，并特开发印制原地首日封，专题折、册等10余款邮品。在陕西历史博物馆内，陕西邮政提供现场综合邮政服务及邮票邮品零售、戳记加盖，并设立现场DIY自创卡打印服务，一系列丰富有趣的体验，吸引了来自全国各地的集邮爱好者纷纷驻足盖章留念。

据了解，5月19、20日，陕西历史博物馆青少年活动中心（西地厅）将展出“不忘初心·筑梦前行”纪念改革开放四十周年集邮文化展，世界及中国珍邮、100框主题邮集、陕西《文物邮票》图片等内容丰富的主题都将与公众见面。

编辑： 秦怡