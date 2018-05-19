西安一价值百万车辆车窗被砸 车内财物失窃。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》）这两天，家住西安市高新区华洲城小区的强师傅寝食难安，起因就是昨天（5月18日）他发现自己停在自家车位上的爱车遭了“毒手”。

车主强师傅说，昨天下午两点多，他一回来就看到满地的玻璃渣，然后发现爱车的车窗玻璃被砸，立柱有被撬过的痕迹，而且还很严重。

自家车位上好端端停着的车，被人下此毒手，强师傅立马觉得事情不对，向辖区派出所报了案。

强师傅告诉记者，在派出所民警在场的情况下，他打开后备箱发现，里面的烟酒全部被拿光了，放在前排的一部手机也丢了。

原来，车辆被损坏成这样，是因为有不速之客光顾。据了解，这是一款价值百万的路虎揽胜越野车，强师傅平日里就爱给后备箱里放名贵烟酒，这次车窗玻璃被砸，车里一些高档烟酒被盗，让他损失不小。通过现场勘测，民警试图调取现场监控了解情况，可这一调，让强师傅更加傻眼了，监控居然全部处于瘫痪状态。

西安一价值百万车辆车窗被砸 车内财物失窃。

监控摄像头全成了摆设，瞬间让强师傅觉得心凉了半截，这让业主的安全如何有保障？

带着种种疑问，强师傅来到小区物业，却发现物业的主要工作人员都已外出。随后，强师傅拨通了小区物业张经理的电话，张经理表示，监控处于这种状态，是因为没有开启，他们会安排人和强师傅协商处理赔偿损失问题。

爱车遭此磨难，强师傅心中窝火，只是自家小区的地下车库，涉嫌盗窃的人如何就能来去自如呢？除了监控以外，还有没有其他安全隐患呢？强师傅越想越担心。

记者在现场也做了一系列实验。在记者这样的生面孔进入小区时，没有遭到任何的盘问和阻拦，也没有进行任何登记。

更让人意想不到的是，在没表明身份的情况下，记者作为陌生人，在门禁按下保安按钮，同样，没有经过任何盘问，门也被打开，记者成功进入小区单元楼内。在设有岗亭的地下停车库入口，记者同样作了测试，面对这样的一个陌生人，岗亭虽然有值班人员，也是没有人问一句话，记者从容进入。

没有核实身份、没有进行登记，这和小区门口所贴的出入须知大相径庭，这之中存在的安全隐患，又该由谁来负责？

西安一价值百万车辆车窗被砸 车内财物失窃。

西安一价值百万车辆车窗被砸 车内财物失窃。

编辑： 张娟