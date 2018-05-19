“来，伸出你们的双手！”

西部网讯（记者 刘望 赵昊） 炎热的夏天来了，西安哪里最好玩？5月19日下午， 由中共西安市委、西安市政府主办的“夏爽中国·嗨西安”2018大西安夏季旅游活动在大明宫遗址公园丹凤门·草莓音乐节主舞台精彩启动。

六大主题活动清凉登场 嗨翻整个夏天

此次“夏爽中国·嗨西安”2018大西安夏季旅游活动，将从5月19日持续到9月1日，整个活动包含“品夏—饕餮盛宴美食季、乐夏—酷炫长安音乐季、凉夏—纳凉休闲避暑季、读夏—博物养志研学季、戏夏—八水流饮亲水季、康夏—健体运动养生季”等六大主题。届时，10项重点活动，200余项主题活动，以及西安夏季旅游精品线路的推出，将满足不同游客的多元化需求，让更多市民游客深刻地感受到西安的文化，西安的热情。

此次“夏爽中国·嗨西安”2018大西安夏季旅游活动期间，结合世界杯的举办，还将推出西安曲江“最嗨夏季”足球电音啤酒节、西安城墙国际音乐节、丝绸之路万国啤酒节、2018世界杯创新狂欢嘉年华、魅力浐灞2018浐灞足球嘉年华等“一城五场”重点活动，让音乐、美食、足球、啤酒成为西安夏季最热的话题。

春游未走远 夏游正当时

“长安龙脉·魅力南门”2018碑林区美食购物节、将军山古镇“秦镇凉皮文化旅游节”、草堂镇鄠邑咥面节、“粽情飘香”广仁寺慈善文化活动、吃货节、华清宫景区端午民俗美食节陆续登场将不断吸引各路饕客的味蕾。

摇滚重镇从来不缺音乐，整个夏天，2018西安草莓音乐节、2018昆明池·七夕公园世界杯狂欢盛宴、老城根Gpark“魅力莲湖”炫夜音乐节、华清宫中华七夕情人节、碑林区第七届文化艺术节、2018长安区科技灯光秀、乐华欢乐世界欧美大型真人挑战互动游戏IP“奇趣狂欢节”、2018周至“水街之夜·音乐啤酒嘉年华”、2018长安区帐篷音乐露营体验、广新园民族村民族歌舞篝火晚会、太平国家森林公园第二届“璀璨星空·唱响太平”森林音乐节、灞桥区白鹿仓热气球嘉年华、集贤镇2018“诗画田园”乡村音乐节等大型音乐节接踵而至，点亮西安这座“音乐之城”的夜空。

秦岭野生动物园第二届秦岭避暑纳凉节、南五台景区“听五台禅音·享终南清凉”消夏活动、南五台景区“弘扬传统文化·体验民俗庙会”、朱雀国家森林公园天然养生避暑节、2018楼观萤火虫帐篷节、第八届户太葡萄文化旅游节、灞桥区荷花艺术节、“美丽秦陵·榴花似火”活动之避暑游、空港新城2018“杏好”遇见你采摘节、茯茶文化体验园“纳凉晚会”、华清宫骊山古庙会等。游客可以在大西安的山水边间，感受夏夜微风轻抚，星空漫天，听虫鸣蛙叫水声潺潺，呼吸新鲜空气，品尝当地特色美食。

博物养志研学主题活动，通过西安博物院国际博物馆日、“童心飞扬·文传古城”城墙国际儿童艺术节、碑林博物馆“唐诗回家—碑林诗词大会”、西安事变纪念馆文化遗产日活动、汉长安城遗址“品味丝路起点·感知文明未央”带你走丝路、灞桥区亲子研学游系列活动、关中民俗艺术博物院“关博院里·文化大观”、2018昆明池·七夕公园欢乐恐龙展、鄠邑区第三届农民画艺术节、秦岭野生动物园第六届夏令营、灞桥区历史人文游学季、泾渭茯茶坊寻茶问道研学之旅、“活力源田·发现高陵”首届亲子露营主题旅游月等活动，集文化性、趣味性、参与性、创造性于一体，寓教于乐，让广大市民游客在感受文化的同时，渡过一个快乐而充实的夏天。

还有“爽西安·夏之夜”水上狂欢节、2018第二届昆明池国际名校赛艇对抗赛、中华传统龙舟文化全球竞演揭幕站—西安站、汉城湖龙舟赛、迪比斯欢乐水世界2018长安区万人水上狂欢节暨挑战赛、广新园民族村傣族泼水狂欢节、长安码头第十六届陕西省运动会水上赛事、乐华88℃温泉乐园千人比基尼活动、高陵场畔首届泼水节、太平国家森林公园清凉一夏嬉水季暨栖禅谷文化亲子游等活动，在酷热的盛夏感受戏水的清爽。

西安城墙“发现古城之美·乐享健康生活”古城夜跑训练营系列活动、2018秦岭国际越野跑挑战赛、大唐西市时尚运动月、灞桥生态湿地公园健身康养休闲季、华清御汤酒店“玉疗体验享极致清凉”、沣河生态景区千人健步走活动、黄金海岸赛车基地亲子体验活动等丰富多彩的健身活动，为游客奉上无数道清新的康养体验大餐。

拥抱夏游火热时光 清凉畅游大西安

为弘扬传统文化，促进文化与旅游深度融合，让最有优势最富潜力的幸福产业、美丽产业为大西安建设国家中心城市提供澎湃持续的绿色新动力，继“西安年·最中国”、“春满中国·醉西安”之后，由中共西安市委、西安市政府共同推出“夏爽中国·嗨西安”2018大西安夏季旅游系列主题活动，旨在打造西安美食之都、音乐之城、游学故里、避暑天堂、养生福地系列旅游IP，让市民游客了解当季旅游新热点、新亮点、新动向，以吸引更多的市民及外地游客参与。