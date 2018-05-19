宝鸡第一中学回应“面谈招生”：取消报名条件

西部网讯 近日，宝鸡市第一中学公布了今年的招生简章，按照今年有关民办初中的招生政策，学校将对有招生条件的学生以“面谈方式”进行招生。此招生政策一公布，立刻受到了家长们的关注。一些家长质疑：学校招生还专门设置报考条件，这违背了教育部“十项严禁”，属于变相“掐尖”。对此，宝鸡市第一中学5月18日作出回应，公告如下：
《宝鸡市第一中学2018年招生简章》公布后，有媒体质疑学校招生设置报名条件。经学校研究决定，取消报名条件。凡有选择宝鸡一中就读意愿、愿意承担宝鸡一中收费、具有宝鸡市户籍或宝鸡市学籍的小学应届毕业生均可报名。
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编辑： 高政超
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