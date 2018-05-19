第二届中国国际茶博会陕西主打生态和文化牌 助推陕茶走出去

依照西安古城墙风格设计的陕西茶叶展销区吸引了众多参展参会的人群关注。

展会现场展示的秦岭四宝

西部网讯（记者石永波）5月18日上午，由国家农业农村部和浙江省人民政府联合主办的第二届中国国际茶博会在杭州开幕，陕西13家名优茶企组团参展，集中展销推介汉中仙毫绿茶、安康富硒绿茶、商洛秦岭泉茗绿茶和咸阳泾阳茯茶等陕西品牌茶叶产品，对接国内外客商和消费者。

秦岭四宝亮相 大雁塔西安古城墙成吸睛法宝

本届国际茶博会，陕西将茶叶与大熊猫、朱鹮、羚牛、金丝猴秦岭四宝、西安城墙、大雁塔、丝绸之路等地域生态和历史文化元素符号有机结合，凸显陕西茶叶优良的生长环境、悠久的历史文化和出众的品质。尤其是用152块茯砖茶拼出的大雁塔和依照西安古城墙风格设计的展销区格外显眼，吸引了众国内外客商、参会者和消费者关注、拍照留念、进馆品鉴陕西茶叶，成为茶博会展区的一大亮点。

专程来参加茶博会的马来西亚茶商牛满平（音）在茶叶展示区逛馆时，被用茯砖茶拼出的大雁塔吸引，他自己用手机拍了照片之后，还让同行的合作伙伴帮他和大雁塔拍了一张合影。然后到泾渭茯茶和鹏翔茶业的展位上品鉴了陕西茯茶和绿茶，和企业负责人进行业务交流。他告诉记者，很多年前他去过陕西西安，对大雁塔和西安城墙的印象非常深，这次在杭州茶博会上看到茶叶版的大雁塔和城墙，他感到很惊奇。

“陕西的茶树多生长在海拔800—1000米的秦岭群山之间，这里也是国宝大熊猫、朱鹮、羚牛、金丝猴的栖息地，生态环境优良，所产茶叶质量安全可靠，还富含人体所需的硒、锌等微量元素。陕西是丝绸之路的起点，是世界上最早种植茶叶的地方，陕西茶叶也曾是丝绸之路上的重要商品。”陕西省农业展览馆馆长程晓东介绍说，这次把这些地域生态和历史文化元素符号进行了组合创新，目的是增加客商和消费者对陕西茶叶的辨识度和了解，达到了预期目的。

编辑： 泽昊